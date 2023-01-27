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Кубок Англии
Манчестер Сити
27.01.2023, FT 1 : 0
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Англия
27 января 2023, 23:57 | Обновлено 28 января 2023, 00:49
1549
1

Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити минимально одолел Арсенал

«Горожане» прошли в 1/8 финала Кубка Англии благодаря голу Аке

27 января 2023, 23:57 | Обновлено 28 января 2023, 00:49
1549
1
Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити минимально одолел Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

В розыгрыше Кубка Украины бывали моменты, когда разделение команд на сеяных и несеянных отменяли, но после того, как «Динамо» и «Шахтер» встретились в 1/8 финала, а в следующем году – в 1/16, от такой практики было решено отказаться . В розыгрыше же Кубка Англии посева нет, поэтому в 1/32 финала «Ман Сити» играл против «Челси», а в 1/8 команде Пепа выпал еще один лондонский топ-клуб, в этом году всерьез нацелившийся на чемпионство.

Все ожидали увидеть в старте «Арсенала» Александра Зинченко, но Микель Артета решил оставить украинца в запасе. Среди стартовых составов бросалось в глаза, что больше основных футболистов выпустил «Манчестер Сити», а вот «Арсенал» ряд лидеров оставил для усиления игры.

Академическая игра первой сорокапятиминутки запомнилась, с одной стороны, активностью Троссарда, накручивавшего на своем фланге оппонентов достаточно регулярно, а с другой – борьбой Холанда с защитниками «Арсенала». И если бельгиец отдавал на удар Томиясу (тот классно пробил с лета, но Ортега вытащил непростой мяч), а затем сам бил (тоже Ортега спас), то норвежец пытался забить эффектнее. Удару в стиле а-ля Ибрагимович в матче против Англии не хватило сил, чтобы влететь в ворота, а так был футбольный шедевр.

Кроме этих моментов, был еще удар де Брюйне мимо левой девятки и повреждение Стоунза, которого под занавес тайма заменил Ляпорт.

Твиттер Ман Сити

В тайме втором сначала темп игры тоже не повысился. Но выход на поле Альвареса, его дальний удар в штангу и филигранно точное добивание Аке после подбора Грилиша изменили ситуацию. Артета бросил спасать игру Зинченко и Мартинелли.

Украинец традиционно добавил контроль мяча. Правда, таких обострений, как у Мартинелли, у него не было, да и, в конце концов, не должно было быть. Обыгрывание нескольких соперников на линии и проход к самой левой штанге дважды могли принести Мартинелли звание героя матча, но в обоих случаях партнерам не хватало совсем немного , чтобы пробить.

Твиттер Ман Сити

А тогда Ман Сити вспомнил, что он тоже умеет контролировать игру, и уверенно ее засушил. Даже на лице Зинченко в добавленное время отразилось понимание того, что матч спасти не удастся. Так и произошло – «Сити» вышел в 1/8 финала, а лондонцы смогут взять реванш в чемпионате. Там придется сыграть еще два лобовых матча, которые, без сомнения, либо намного прояснят ситуацию в борьбе за чемпионство, либо значительно обострят ее.

Кубок Англии. 1/16 финала.

«Манчестер Сити» - «Арсенал» - 1:0.

Аке, 64.

Холдинг, 42, Зинченко, 90+2 - Гюндоган, 90+3.

«Манчестер Сити»: Ортега - Льюис (Уокер, 46), Аканджи, Стоунз (Ляпорт, 45+4), Аке - Гюндоган, Родри - Марез (Х. Альварес, 46), де Брюйне (Б. Силва, 75), Грилиш - Холанд.

«Арсенал»: Тернер - Томиясу, Холдинг (Салиба, 46), Габриэл, Тирни (Зинченко, 66) - Фабиу Виейра, Партей (Локонга, 46), Джака - Сака (Едегор, 75), Нкетиа, Троссард (Мартинелли, 66).

Арбитр: Пол Тирни.

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).

МАНЧЕСТЕР СИТИ - АРСЕНАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 1
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можете мене мінусувати, але вже трохи кумарить наче Зінченко там в Арсеналі якийсь Мбаппе чи Мессі. Він не забезпечує результат кожної гри. Він і не грає весь сезон стабільно, то одна травма, то інша...так, він добре рухається на полі, якісно грає в пас, чудовий командний гравець, але ж немає результативних дій...ніяких...ні голів, ні асистів....
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