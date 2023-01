В розыгрыше Кубка Украины бывали моменты, когда разделение команд на сеяных и несеянных отменяли, но после того, как «Динамо» и «Шахтер» встретились в 1/8 финала, а в следующем году – в 1/16, от такой практики было решено отказаться . В розыгрыше же Кубка Англии посева нет, поэтому в 1/32 финала «Ман Сити» играл против «Челси», а в 1/8 команде Пепа выпал еще один лондонский топ-клуб, в этом году всерьез нацелившийся на чемпионство.

Все ожидали увидеть в старте «Арсенала» Александра Зинченко, но Микель Артета решил оставить украинца в запасе. Среди стартовых составов бросалось в глаза, что больше основных футболистов выпустил «Манчестер Сити», а вот «Арсенал» ряд лидеров оставил для усиления игры.

