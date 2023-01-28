Кубок Англии
27.01.2023, FT 1 : 0
Англия28 января 2023, 01:28 | Обновлено 28 января 2023, 01:37
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Манчестер Сити – Арсенал – 1:0. Аккуратный прокат от Аке. Видео гола, обзор
Вашему вниманию видеообзор матча Кубка Англии
28 января 2023, 01:28 | Обновлено 28 января 2023, 01:37
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В пятницу, 27 января, в Манчестере в поединке 1/16 финала розыгрыша Кубка Англии отношения между собой выяснили «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал».
Гол Натана Аке на 64-й минуте оказался единственным в матче и победным для «горожан» – 1:0.
Видео гола Натана Аке
Видеообзор матча «Манчестер Сити» – «Арсенал»
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Эйк (Манчестер Сити).
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