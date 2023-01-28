Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Арсенал – 1:0. Аккуратный прокат от Аке. Видео гола, обзор
Кубок Англии
Манчестер Сити
27.01.2023, FT 1 : 0
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 января 2023, 01:28 | Обновлено 28 января 2023, 01:37
122
0

Манчестер Сити – Арсенал – 1:0. Аккуратный прокат от Аке. Видео гола, обзор

Вашему вниманию видеообзор матча Кубка Англии

28 января 2023, 01:28 | Обновлено 28 января 2023, 01:37
122
0
Манчестер Сити – Арсенал – 1:0. Аккуратный прокат от Аке. Видео гола, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 27 января, в Манчестере в поединке 1/16 финала розыгрыша Кубка Англии отношения между собой выяснили «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал».

Гол Натана Аке на 64-й минуте оказался единственным в матче и победным для «горожан» – 1:0.

Видео гола Натана Аке

Видеообзор матча «Манчестер Сити» – «Арсенал»

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Эйк (Манчестер Сити).
По теме:
Микель АРТЕТА: «Я очень разочарован»
ВИДЕО. Эспаньол потерпел фиаско в выездном матче против Альмерии
Пеп ГВАРДИОЛА: «Не ожидал от Арсенала такого подхода»
Кубок Англии по футболу Манчестер Сити - Арсенал Манчестер Сити Арсенал Лондон видео голов и обзор Натан Аке
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владислав Кулач: от лучшего бомбардира УПЛ до изгнанника Динамо
Футбол | 27 января 2023, 11:50 8
Владислав Кулач: от лучшего бомбардира УПЛ до изгнанника Динамо
Владислав Кулач: от лучшего бомбардира УПЛ до изгнанника Динамо

Найти себя в киевской команде форварду за полтора года так и не удалось…

С восхитительным голом в конце. Шахтер вырвал ничью против Копера на сборах
Футбол | 27 января 2023, 18:20 35
С восхитительным голом в конце. Шахтер вырвал ничью против Копера на сборах
С восхитительным голом в конце. Шахтер вырвал ничью против Копера на сборах

Коллектив Игоря Йовичевича в дебютном после возвращения матче Ракицкого был вынужден отыгрываться

Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити минимально одолел Арсенал
Футбол | 27.01.2023, 23:57
Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити минимально одолел Арсенал
Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити минимально одолел Арсенал
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Приглашаю Баха в Бахмут»
Война | 27.01.2023, 21:00
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Приглашаю Баха в Бахмут»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Приглашаю Баха в Бахмут»
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина выиграла золото в спринте
Биатлон | 27.01.2023, 13:00
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина выиграла золото в спринте
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина выиграла золото в спринте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел новый клуб в Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел новый клуб в Турции
26.01.2023, 21:50 1
Футбол
Страница Василия Ломаченко в Instagram закрыта для украинцев
Страница Василия Ломаченко в Instagram закрыта для украинцев
26.01.2023, 22:46 10
Бокс
Зинченко и Арсенал: недостающее звено для чемпионства
Зинченко и Арсенал: недостающее звено для чемпионства
26.01.2023, 10:59 10
Футбол
Стала известна первая финалистка Australian Open
Стала известна первая финалистка Australian Open
26.01.2023, 12:28 4
Теннис
Россия готовит наступление в феврале-марте, готова воевать годами
Россия готовит наступление в феврале-марте, готова воевать годами
27.01.2023, 15:12 28
Война
Лунин близок к уходу из Реала. Назван следующий клуб украинского голкипера
Лунин близок к уходу из Реала. Назван следующий клуб украинского голкипера
27.01.2023, 09:35 14
Футбол
Украинец отказался выступать в одной команде с россиянином. Как это было
Украинец отказался выступать в одной команде с россиянином. Как это было
26.01.2023, 15:13 6
Волейбол
Поражение с сыном легенды клуба. Динамо все-таки сыграло матч с сербами
Поражение с сыном легенды клуба. Динамо все-таки сыграло матч с сербами
26.01.2023, 19:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности