Манчестер Сити – Арсенал – 1:0. Аккуратный прокат от Аке. Видео гола, обзор

В пятницу, 27 января, в Манчестере в поединке 1/16 финала розыгрыша Кубка Англии отношения между собой выяснили «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал».

Гол Натана Аке на 64-й минуте оказался единственным в матче и победным для «горожан» – 1:0.

Видео гола Натана Аке

Видеообзор матча «Манчестер Сити» – «Арсенал»