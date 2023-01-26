В пятницу, 27 января, состоится поединок 1/16 финала Кубка Англии по футболу, в котором будут играть «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал». Игра пройдет в Манчестере (Англия) на поле стадиона «Этихад», начало – в 22:00 по Киеву.

Как пройдет первая тренерская дуэль сезона между Гвардиолой и его учеником Артетой? Не помешает ли «Арсеналу» чрезмерная мотивация Зинченко на матч против своей бывшей команды? Будет ли готов «Ман Сити» второй матч подряд в турнире играть против топ-соперника (на первой стадии «горожанами» был уничтожен «Челси»)? Сможет ли «Арсенал» пройти «Манчестер», если на предыдущей стадии были проблемы с «Оксфордом»? Сможет ли снова удивить феноменальный Эрлинг Холланд? Ответы на эти и другие вопросы – в пятницу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Манчестер Сити» – «Арсенал» в украинской версии сайта.