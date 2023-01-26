Зинченко и Арсенал: недостающее звено для чемпионства

…Оби Микел, бывший одноклубник Андрея Шевченко в «Челси», вспоминал, что его очень неприятно удивила молчаливая отрешенность экс-звезды «Милана». Причем как на тренировках, так и в обыденной жизни. По признанию нигерийца, тотальная замкнутость Шевы и стала одной из главных причин неудачи «одного из лучших футболистов современности» (по признанию Микела) на Туманном Альбионе.

Спорить со сказанным бесполезно и глупо. Ведь и правда, если бы Андрей был более интегрирован в лондонскую команду, более эмоционален, что ли, может быть, у него бы и получилось покорить АПЛ…

Зато теперь мы можем утверждать со стопроцентной уверенностью, что еще один знаковый украинский футболист – Александр Зинченко – покорил эту самую АПЛ: не в последнюю очередь из-за своей открытости, отзывчивости и коммуникабельности.

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В отличие от Шевы в «Милане», «Зина» не играл определяющей роли в «МанСити». Даже в лучшие годы. Нужно это признать. В команде Пепа он был важным элементом, «железобетонным» игроком ротации, но никак не ее «столбом». Тем не менее, без Зинченко сложно было представить тогдашний «Сити». И не только потому, что Саша был похож на Де Брюйне, как на своего двойника. Дело в том, что, окромя своей миссии на футбольном поле, украинец активно участвовал во всем, что касалось клуба и команды.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко, Кевин Де Брюйне и Хосеп Гвардиола

Он «зажигал» с фанатами, активно давал интервью, он настолько эмоционально праздновал забитые голы, даже когда находился на скамье для запасных, а то и вовсе на трибунах, что не влюбиться в этого светлого (в прямом и переносном смысле) человека было очень сложно.

За шесть лет, проведенных в «МС», Зинченко стал своеобразным талисманом команды. И одним из главных ее мотиваторов. Весной прошлого года в Сети появилось видео, снятое во время перерыва матча между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой». Команда Гвардиолы, которой нужна была только победа для завоевания титула чемпиона, «горела» 0:2. Но пламенная речь украинца, которого слушали все партнеры, став кругом, по-настоящему задела, настроила «горожан» на камбек. И «Сити» в итоге победил – 3:2. И стал чемпионом. Благодаря и эмоциональному заряду от Алекса. Хотя, ко всему прочему, он отличился еще и голевой передачей.

Узнав о том, что Александр Зинченко летом 2022-го покинет «Этихад» и перейдет в «Арсенал», фаны «Сити» очень расстроились. Болельщика ведь не проведешь, он сердцем чувствует. По их признанию, вместе с Зинченко в Лондон отбыла и частица удачи. И огромная часть огненной мотивации.

А вот фаны «канониров», в то же время, не скрывали своего удовольствия от трансфера Саши, искренне не понимая, как Гвардиола мог решиться на потерю столь серьезных игроков (помимо Зинченко, «Сити» отпустил в «Арсенал» и Жезуса).

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Первыми словами Зинченко на новом рабочем месте, по его же признанию, была мотивационная речь накануне нового сезона. Дескать, мы не должны думать о попадании в топ-тройку, мы должны думать про титул. По его словам, многие новые партнеры отнеслись тогда скептически к его высказываниям. Но спустя некоторое время поверили. И «Арсенал» на всех парах мчится к порядком подзабытому чемпионству. Ну, во всяком случае, «мы на правильном пути», как утверждает украинский универсал.

Несмотря на свои 26 лет, Зинченко в «Арсенале» может по праву считаться уже не только возрастным футболистом, но и очень титулованным игроком. Средний возраст «канониров» - около 25 лет; в минувшем сезоне команда заняла пятое место, до этого дважды подряд становилась в АПЛ восьмой. «Арсенал» до сих пор удерживает негласный титул самой молодой команды Премьер-лиги. Понятное дело, что на Александра Зинченко, четырехкратного чемпиона Англии, его новые партнеры могли смотреть лишь с уважением и завистью.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор и Александр Зинченко

«Зина» приходил на «Эмирейтс» не только как креатура Артеты, не только как человек, умеющий дать «ширину» в атаке, но и как лидер раздевалки, который способен и делом, и словом направить партнеров на «путь истинный».

И пока что украинский легионер с честью справляется со всеми своими задачами и ролями.

Как и в «Сити», так и в Лондоне Зинченко продолжает закрывать позицию левого защитника, хотя поначалу и казалось, что в новой команде он будет играть в полузащите.

Однако по факту игра Саши – отнюдь не узкопрофильная. Он дает огромный рабочий объем, успевая выполнять функции и левого защитника, и левого полузащитника. До его появления левый фланг «Арсенала» в лице Тирни явно проигрывал противоположному краю, где действовали Эдегор и Сака. В прошлом сезоне «Арсенал» явно перегружал свой правый фланг атаки, откуда шла практически вся опасность чужим воротам. С приходом Зинченко ситуация кардинально поменялась. Теперь и левое крыло атаки стало боеспособным (Зинченко, Джака, Мартинелли).

С приходом Алекса изменились и позиции на поле двух знаковых для нынешнего «Арсенала» личностей – Эдегора и особенно Джаки. Первый стал чаще действовать на позиции «десятки», а второй – и вовсе расцвел. Интегрированность «Зины» в опорную зону, его смещения в центр и фактическое управление игрой всего левого края позволили Граниту качественно изменить свой игровой функционал.

Если ранее швейцарец был типическим «громоотводом», не отличающимся особым креативом «волнорезом», то теперь он очень часто действует на позиции «восьмерки», больше времени уделяет атаке, ведь за центр поля теперь можно не опасаться.

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Британские таблоиды подсчитали, что когда Зинченко играл в основе «Арсенала», его новая команда почти всегда действовала очень успешно. С Сашей в составе «канониры» пропустили лишь пять мячей, тогда как без него – в три раза больше. По числу выигранных единоборств Зинченко – второй в своей команде (после Салибы), а по числу передач в финальную треть поля – первый.

По образному откровению болельщиков «Арсенала», Зинченко в недавнем матче против «МанЮнайтед» закрыл сразу шесть позиций. И внес едва ли не решающую роль в победу своей команды (3:2), став автором сразу двух предголевых передач.

Но апологеты «красно-белой» части Лондона отмечают не только видимые игровые трансформации «Арсенала» с появлением украинца. Они отмечают и не менее видимые ментальные изменения. С приходом Саши (и Жезуса) «Арсенал» стал не только мощнее, но и опытнее, солиднее. Молодая команда, столько раз опекавшаяся на ровном месте, столько раз проигрывавшая борьбу на длинной дистанции от нехватки мудрости и резерва, наконец-то получила свою золотую акцию. Свое недостающее звено.

И как тут не процитировать Пирса Моргана, давнего поклонника не только Криштиану Роналду, но и «Арсенала»: «Зинченко – это то, чего нам столько лет не хватало: игрока с ментальностью победителя».