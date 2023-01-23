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  4. Зинченкидиньо – игрок матча с МЮ. Болельщики Арсенала в восторге
Англия
23 января 2023, 19:00 | Обновлено 23 января 2023, 20:01
3645
1

Зинченкидиньо – игрок матча с МЮ. Болельщики Арсенала в восторге

Фанатам лондонского клуба пришлись по душе действия украинца

23 января 2023, 19:00 | Обновлено 23 января 2023, 20:01
3645
1
Зинченкидиньо – игрок матча с МЮ. Болельщики Арсенала в восторге
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 22 января, состоялся матч 21-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонского клуба. Третий гол «канониры» забили на последних минутах матча, что и позволило им вырвать победу в этом поединке.

Украинский защитник Александр Зинченко появился в составе «Арсенала» со старта матча. Александр провел на поле все 90 минут и сыграл ключевую роль не только в последнем голе команды, но и в целом в матче.

После поединка статистический портал WhoScored выставил украинцу оценку в 6.6 баллов, назвав лучшим игроком матча «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» Эдди Нкетию. Однако болельщики лондонского клуба, не смотря на дубль Нкетии, назвали именно Александра лучшим игроком поединка.

Фанатам «канониров» пришлась по душе игра Александра. Вот как болельщики отреагировали на успешные и важные действия украинца в этои поединке:

therealdaddymo1: «У Зинченко потрясающий сезон!»

EmmaKuzi: «Заслуженно! Он – отличный командный игрок».

KibirigeLiving2: «Всегда верь в свою душу, оооо Зинченко!».

bassalexander: Этот человек определяет Арсенал. У него было больше всего касаний. Он был повсюду, даже в моей гостиной».

ewatomicruise: «Зинченкидиньо ❤️ Страсть. Обязательство. Лидер 👑».

HitenPatel13: «Кайл Уокер был прав (Уокер заявлял, что Зинченко лучше Де Брюйне в техническом плане – ред.)».

IHATEMUSEVENI: «Он дает мне кучу эмоций, я люблю его».

M_rashid_MD: «Поздравляю, капитан-лидер без повязки!»

JerrickDHustler: «Он наш G.O.A.T.».

joe_samm1: «Ментальный монстр».

Tehtonggg: «Никто так не отдается игре, как он».

Folarin Olawale: «Алекс Зинченко был невероятен. Какое подписание, какой игрок. Этот парень доминировал в полузащите. Какой он левый защитник?».

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Источник Twitter
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andre_lui
Мої поздоровлення, Олександре!!! У Арсенала вболівальники мають високу культуру вболівання!
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