Отличный защитник. Какую оценку получил Зинченко за матч Арсенала с МЮ?
Александр провел на поле все 90 минут
В воскресенье, 22 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась победой «канониров» со счетом 3:2.
Украинский защитник Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут. В итоге статистический портал WhoScored оценил действия украинца в 6.6 баллов, в SofaScore – 6.7.
Зинченко совершил 2 отбора, один раз пробил по воротам и имел 88% точности передач.
Интересно, что показатель Александра – второй лучший показатель среди всех игроков линии защиты, которые вышли в старте.
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