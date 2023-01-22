Отличный защитник. Какую оценку получил Зинченко за матч Арсенала с МЮ?

В воскресенье, 22 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась победой «канониров» со счетом 3:2.

Украинский защитник Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут. В итоге статистический портал WhoScored оценил действия украинца в 6.6 баллов, в SofaScore – 6.7.

Зинченко совершил 2 отбора, один раз пробил по воротам и имел 88% точности передач.

Интересно, что показатель Александра – второй лучший показатель среди всех игроков линии защиты, которые вышли в старте.