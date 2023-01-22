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  4. Отличный защитник. Какую оценку получил Зинченко за матч Арсенала с МЮ?
Англия
22 января 2023, 21:07 |
1189
0

Отличный защитник. Какую оценку получил Зинченко за матч Арсенала с МЮ?

Александр провел на поле все 90 минут

22 января 2023, 21:07 |
1189
0
Отличный защитник. Какую оценку получил Зинченко за матч Арсенала с МЮ?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 22 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась победой «канониров» со счетом 3:2.

Украинский защитник Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут. В итоге статистический портал WhoScored оценил действия украинца в 6.6 баллов, в SofaScore – 6.7.

Зинченко совершил 2 отбора, один раз пробил по воротам и имел 88% точности передач.

Интересно, что показатель Александра – второй лучший показатель среди всех игроков линии защиты, которые вышли в старте.

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Александр Зинченко WhoScored SofaScore Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Арсенал - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник WhoScored
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