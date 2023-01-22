Зинченко помогал забивать. Арсенал вырвал победу у Манчестер Юнайтед

В поединке 21 тура Английской Премьер-лиги встречались «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». В стартовом составе лондонского клуба вышел и украинец Александр Зинченко.

«Канониры» активно начали встречу, пытаясь быстрыми атаками создавать проблемы обороне соперников. Близок к успеху был Парти, который после прострела с фланга пробил рядом со штангой. Манкунианцы не собирались отсиживаться в обороне и периодически переходили в контрнаступление. А первый же удар в створ ворот «Арсенала» стал результативным. Рашфорд сам для себя создал момент и из-за пределов штрафной отправил мяч точно в угол.

Хозяева поля с ответом медлить не стали. Атака, которую вертикальной передачей начал Зинченко, завершилась точным ударом Нкетиа после навеса Джаки. Вскоре едва снова не заставил капитулировать соперников Мактоминей, но с его ударом справился Рамсдэйл.

Начало второй половины встречи осталось за «канонирами», и они были вознаграждены за старания. Взявший на себя игру Сака все сделал безупречно, пробив точно в угол.

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Манкунианцы сразу активизировались, и Рамсдэйл совершил блестящий сэйв после удара Рэшфорда. А при навесе с углового голкипер «Арсенала» ошибся, что позволило Мартинесу сравнять счет.

Дальнейшая игра шла при полном преимуществе хозяев поля. «Канониры» агрессивно атаковали и без промедления доставляли мяч к штрафной соперников. Мог оформить дубль Сака, но совсем чуть-чуть не попал в ворота, а после удара Нкетиа свою суперреакцию продемонстрировал де Хеа. Развязка наступила на последней минуте основного времени поединка. Зинченко рванул по левому флангу и сделал зрячую передачу в центр штрафной на Эдегора. У норвежца удар в касание не вышел, но мяч полетел в направлении Нкетиа, который переправил футбольный снаряд в ворота.

«Арсенал» вырвал победу и продолжает гнаться за чемпионством.

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Английская Премьер-лига. 21 тур.

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» – 3:2

Нкетиа (24, 90), Сака (53) – Рашфорд (17), Л.Мартинес (59)

Уайт (19) – Антони (47), Шоу (83)

«Арсенал»: Рамсдэйл, Уайт (Томиясу, 46), Салиба, Магальянс, Зинченко, Эдегор, Парти, Джака, Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 82)

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Л.Мартинес, Шоу, Эриксен, Мактоминей, Антони (Фред, 71), Б.Фернандеш, Рашфорд, Вегхорст

Арбитр: Энтони Тейлор

Стадион «Этихад» (Лондон, Англия)

АРСЕНАЛ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА