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Чемпионат Англии
Арсенал
22.01.2023, FT 3 : 2
Манчестер Юнайтед
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Англия
22 января 2023, 20:25 | Обновлено 22 января 2023, 21:01
6774
17

Зинченко помогал забивать. Арсенал вырвал победу у Манчестер Юнайтед

Лондонский клуб на 90-й минуте забил решающий мяч

22 января 2023, 20:25 | Обновлено 22 января 2023, 21:01
6774
17
Зинченко помогал забивать. Арсенал вырвал победу у Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 21 тура Английской Премьер-лиги встречались «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». В стартовом составе лондонского клуба вышел и украинец Александр Зинченко.

«Канониры» активно начали встречу, пытаясь быстрыми атаками создавать проблемы обороне соперников. Близок к успеху был Парти, который после прострела с фланга пробил рядом со штангой. Манкунианцы не собирались отсиживаться в обороне и периодически переходили в контрнаступление. А первый же удар в створ ворот «Арсенала» стал результативным. Рашфорд сам для себя создал момент и из-за пределов штрафной отправил мяч точно в угол.

Хозяева поля с ответом медлить не стали. Атака, которую вертикальной передачей начал Зинченко, завершилась точным ударом Нкетиа после навеса Джаки. Вскоре едва снова не заставил капитулировать соперников Мактоминей, но с его ударом справился Рамсдэйл.

Начало второй половины встречи осталось за «канонирами», и они были вознаграждены за старания. Взявший на себя игру Сака все сделал безупречно, пробив точно в угол.

Getty Images/Global Images Ukraine

Манкунианцы сразу активизировались, и Рамсдэйл совершил блестящий сэйв после удара Рэшфорда. А при навесе с углового голкипер «Арсенала» ошибся, что позволило Мартинесу сравнять счет.

Дальнейшая игра шла при полном преимуществе хозяев поля. «Канониры» агрессивно атаковали и без промедления доставляли мяч к штрафной соперников. Мог оформить дубль Сака, но совсем чуть-чуть не попал в ворота, а после удара Нкетиа свою суперреакцию продемонстрировал де Хеа. Развязка наступила на последней минуте основного времени поединка. Зинченко рванул по левому флангу и сделал зрячую передачу в центр штрафной на Эдегора. У норвежца удар в касание не вышел, но мяч полетел в направлении Нкетиа, который переправил футбольный снаряд в ворота.

«Арсенал» вырвал победу и продолжает гнаться за чемпионством.

Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига. 21 тур.

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» – 3:2

Нкетиа (24, 90), Сака (53) – Рашфорд (17), Л.Мартинес (59)

Уайт (19) – Антони (47), Шоу (83)

«Арсенал»: Рамсдэйл, Уайт (Томиясу, 46), Салиба, Магальянс, Зинченко, Эдегор, Парти, Джака, Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 82)

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Л.Мартинес, Шоу, Эриксен, Мактоминей, Антони (Фред, 71), Б.Фернандеш, Рашфорд, Вегхорст

Арбитр: Энтони Тейлор

Стадион «Этихад» (Лондон, Англия)

АРСЕНАЛ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Юнайтед отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 17
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Igor⚽DK
Завдяки Зінченко вирвали перемогу, відіграв відмінно.
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+11
Mac_Gyver
Все ближче до титула ))
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+8
Oliynuk_sport
Супер емоційний матч, да Арсенал наближується до чемпионства, Зінченко молодець, такі позитивні емоції в кінці матчу
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+7
Владислав Антонов
Класний матч, подарував мені заряд позитивної енергії на найближчі пару днів) Арсенал вперед за титулом, а МЮ в майбутньому ще себе покаже. Достойний колектив зібрався на Олд Траффорд.
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+7
adidas77
Супер гра!
Зіна точно у трійці найкращих гравців матчу!
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Alexandr Ladizhenskiy
Арсенал с победой! Зинченко отыграл отлично. По ходу матча много смещаясь в центр и оказывал помощь для конструкции атаки. 
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+5
Вова Чертрогатый
Арсенал в каждой игре создает столько свободных зон, что мудрик бы в каждом матче забивал... 
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+4
avk2307
От тому Мудрик і хотів в Арсенал, нажаль Шахтар його пристроїв не туди. От якби тут Мудрик вийшов на заміну, то був би гол від нього. Але хай щастить Мудрику,він може і повинен. А Арсеналу тільки так далі тримать і чемпіонства!!!
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+3
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OKs100
Всё равно Арсеналу не хватает Мудрыка.
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+1
Octopus
Зинченко просто красавец! 
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0
easterly
Не вболіваю не за тих ні за других - за Арс тому, що тренер рідкісний гумовий вироб. Але сьогодні хотів, щоб виграли каноніри, тому що в муму аж три персонажи: брудний фернандеш(ще рідкісніший нацюцюрник ніж артета), наркоман фредка та самозакоханий лисий коач. Тому результатом задоволений). YNWA!
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-3
igor shmuylo
Да помог в 3 м голе . А так сказать была кучя ошибок  в передачях и пасс ах .
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-4
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