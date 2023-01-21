Центральный матч 21-го тура АПЛ состоится в воскресенье, 22 января. «Арсенал» на «Эмирейтс Стэдиум» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву.

«Арсенал»

«Арсенал» сейчас на всех парах мчится ко своему первому за последние 19 лет чемпионству в АПЛ. Команда Микеля Артеты на 5 очков опережает ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», и имеет еще игру в запасе. С тех пор, как «Канониры» захватили лидерство в АПЛ, все ждут, когда же у них начнется игровой спад, но его все нет и нет – «Арсенал» свое лидерство не теряет, а лишь наращивает свое преимущество.

В воскресенье команду Александра Зинченко ждет еще один важный тест – встреча с «Манчестер Юнайтед». Хотя солидный запас в турнирной таблице заметно снижает градус давления на «Арсенал»: потеря очков в воскресенье не станет критической. К матчу «Арсенал» подходит с неплохой кадровой ситуацией: не смогут сыграть только Габриэл Жезус и Рисс Нельсон, которые травмировались еще в прошлом году, и к чьему отсутствию Микель Артета уже давно привык. А на днях «Арсенал» подписал бельгийского вингера «Брайтона» Леандро Троссара, который по сути стал бюджетной альтернативой Михаилу Мудрику.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» после ужасного старта сезона таки сумел найти свою игру. Серия из пяти побед подряд прервалась лишь в среду обидной ничьей на выезде с «Кристал Пэлас». «Красные дьяволы» были в нескольких минутах от победы, однако роскошный штрафной от Микаэля Олисе привел к потере двух очков.

А неделю назад команда Эрика тен Хага в дерби обыграла «Манчестер Сити» со счетом 2:1, и преподнесла отличный подарок для «Арсенала». Теперь же «Юнайтед» могут снова вмешаться в ход чемпионской гонки, а то и самим в нее включиться. Пока что МЮ лишь довольствуется крепкой позицией в топ-4.

История встреч

Противостояние «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» - одно из классических для АПЛ. На рубеже веков именно эти команды доминировали в лиге и ежегодно разыгрывали чемпионство между собой. Суммарно в истории команды встречались между собой 167 раз. Преимущество на стороне «Юнайтед»: 71 победа против 57. Еще 39 матчей завершились вничью. Разница голов – 261:238 также в пользу «Красных дьяволов».

Прогноз на противостояние

К предстоящему матчу в роли главного фаворита подходит «Арсенал». И «Канониры» должны как минимум не проиграть в домашнем матче. Наша ставка – 1Х, коэффициент 1,25.

22 января, воскресенье