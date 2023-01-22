Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Англии
Арсенал
22.01.2023 18:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 января 2023, 00:27 | Обновлено 22 января 2023, 00:35
233
0

Арсенал – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21 тура Английской Премьер-лиги

22 января 2023, 00:27 | Обновлено 22 января 2023, 00:35
233
0
Арсенал – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча
twitter.com/Arsenal

В воскресенье, 22 января, состоится поединок 21 тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Этихад» и начнется в 18:30 по киевскому времени.

Лондонский клуб лидирует в турнирной таблице и стремится завоевать чемпионское звание. В предыдущем туре «канониры» разобрались с «Тоттенхэмом», одержав победу со счетом 2:0. «Манчестер Юнайтед» идет на третьей позиции. В прошедший мид-уик манкунианцы проводили перенесенный матч 7 тура против «Кристал Пэлас» и потеряли очки, сыграв вничью со счетом 1:1. «Красные дьяволы» в компенсированное время пропустили гол, который лишил их победы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Фулхэм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
14 передач, три попытки обыграть. Статистика Мудрика в первом матче АПЛ
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу текстовая трансляция
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик стал 9-м украинцем, сыгравшим в АПЛ
Футбол | 21 января 2023, 15:56 14
Мудрик стал 9-м украинцем, сыгравшим в АПЛ
Мудрик стал 9-м украинцем, сыгравшим в АПЛ

И вторым игроком «Челси»

ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
Футбол | 21 января 2023, 09:00 4
ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу

На 9-й минуте украинскому хавбеку чуть-чуть не повезло забить за «Марсель»

Появление Мудрика – главное событие. Ливерпуль и Челси голов не забивали
Футбол | 21.01.2023, 16:30
Появление Мудрика – главное событие. Ливерпуль и Челси голов не забивали
Появление Мудрика – главное событие. Ливерпуль и Челси голов не забивали
«Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика
Футбол | 21.01.2023, 16:27
«Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика
«Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец перешел в испанский клуб, который когда-то был топом
Футбол | 21.01.2023, 21:22
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец перешел в испанский клуб, который когда-то был топом
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец перешел в испанский клуб, который когда-то был топом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рекордные гонорары в истории бокса. Промоутер рассказал о бое Усик – Фьюри
Рекордные гонорары в истории бокса. Промоутер рассказал о бое Усик – Фьюри
20.01.2023, 17:28 3
Бокс
Неплохой дебют. Какую оценку получил Мудрик за первый матч в АПЛ?
Неплохой дебют. Какую оценку получил Мудрик за первый матч в АПЛ?
21.01.2023, 17:05 1
Футбол
Украина с дублем Кривошапкина обыграла Чехию в последнем матче Универсиады
Украина с дублем Кривошапкина обыграла Чехию в последнем матче Универсиады
20.01.2023, 06:43 1
Хоккей
«Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем
«Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем
21.01.2023, 17:36 12
Футбол
Байндл не справилась с Остапенко и покидает Australian Open
Байндл не справилась с Остапенко и покидает Australian Open
20.01.2023, 08:28 15
Теннис
Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером, вариант – Ризнык
Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером, вариант – Ризнык
20.01.2023, 19:45 19
Футбол
ВИДЕО. Не хватило сантиметра. Голевой момент Мудрика в игре с Ливерпулем
ВИДЕО. Не хватило сантиметра. Голевой момент Мудрика в игре с Ливерпулем
21.01.2023, 16:47 10
Футбол
Александра МЕРКУШИНА: «Чуть не пищала от радости после гонки»
Александра МЕРКУШИНА: «Чуть не пищала от радости после гонки»
20.01.2023, 21:15
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности