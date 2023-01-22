В воскресенье, 22 января, состоится поединок 21 тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Этихад» и начнется в 18:30 по киевскому времени.

Лондонский клуб лидирует в турнирной таблице и стремится завоевать чемпионское звание. В предыдущем туре «канониры» разобрались с «Тоттенхэмом», одержав победу со счетом 2:0. «Манчестер Юнайтед» идет на третьей позиции. В прошедший мид-уик манкунианцы проводили перенесенный матч 7 тура против «Кристал Пэлас» и потеряли очки, сыграв вничью со счетом 1:1. «Красные дьяволы» в компенсированное время пропустили гол, который лишил их победы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед», за которой можно следить в украинской версии сайта.