22.01.2023, FT 3 : 2
Англия23 января 2023, 00:23 | Обновлено 23 января 2023, 00:54
541
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Арсенал – МЮ – 3:2. Зинченко и Ко вырвали победу. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 21-го тура чемпионата Англии
23 января 2023, 00:23 | Обновлено 23 января 2023, 00:54
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В матче 21-го тура АПЛ «Арсенала» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед» на последних минутах (3:2).
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко принял участие в победном голе своей команды.
АПЛ. 21-й тур, 22 января
Арсенал – Манчестер Юнайтед – 3:2
Голы: Нкетиа, 24, 90, Сака, 53 – Рашфорд, 17, Лисандро Мартинес, 59.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
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