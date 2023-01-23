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Чемпионат Англии
Арсенал
22.01.2023, FT 3 : 2
Манчестер Юнайтед
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Англия
23 января 2023, 00:23 | Обновлено 23 января 2023, 00:54
541
0

Арсенал – МЮ – 3:2. Зинченко и Ко вырвали победу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура чемпионата Англии

23 января 2023, 00:23 | Обновлено 23 января 2023, 00:54
541
0
Арсенал – МЮ – 3:2. Зинченко и Ко вырвали победу. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В матче 21-го тура АПЛ «Арсенала» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед» на последних минутах (3:2).

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко принял участие в победном голе своей команды.

АПЛ. 21-й тур, 22 января

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 3:2

Голы: Нкетиа, 24, 90, Сака, 53 – Рашфорд, 17, Лисандро Мартинес, 59.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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