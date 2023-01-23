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  4. Зинченко получил признание фанатов Арсенала за игру против МЮ
Англия
23 января 2023, 13:05 | Обновлено 23 января 2023, 13:09
2276
1

Зинченко получил признание фанатов Арсенала за игру против МЮ

Украинский защитник стал лучшим

23 января 2023, 13:05 | Обновлено 23 января 2023, 13:09
2276
1
Зинченко получил признание фанатов Арсенала за игру против МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

26-летний Александр Зинченко признан болельщиками лондонского «Арсенала» лучшим игроком матча 21-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:2). Украинец победил в опросе среди фанатов.

Зинченко отыграл всю встречу с «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне на счету Александра 15 матчей в АПЛ, в которых он отметился одним ассистом.

Лондонский «Арсенал» в таблице чемпионата Англии занимает 1-е место, имея 50 очков. Это на пять пунктов больше, чем у «Ман Сити», который занимает 2-ю позицию. При этом у «канониров» в запасе есть одна игра.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал Лондон Арсенал - Манчестер Юнайтед
Источник ФК Арсенал Лондон
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Комментарии 1
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Sunrise
Заслуженно! И очень приятно что наш игрок в топ матче сильнейшей лиги в мире был лучшим. И с мячом он был больше чем любой другой игрок на поле.
Лично я получил большое удовольствие от игры Зинченко. 
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