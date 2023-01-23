Зинченко получил признание фанатов Арсенала за игру против МЮ
Украинский защитник стал лучшим
26-летний Александр Зинченко признан болельщиками лондонского «Арсенала» лучшим игроком матча 21-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:2). Украинец победил в опросе среди фанатов.
Зинченко отыграл всю встречу с «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне на счету Александра 15 матчей в АПЛ, в которых он отметился одним ассистом.
Лондонский «Арсенал» в таблице чемпионата Англии занимает 1-е место, имея 50 очков. Это на пять пунктов больше, чем у «Ман Сити», который занимает 2-ю позицию. При этом у «канониров» в запасе есть одна игра.
🥇Our Player of the Match yesterday?— Arsenal (@Arsenal) January 23, 2023
🔋Energy. Commitment. Quality.
🤩 ALEX ZINCHENKO pic.twitter.com/ocJQWBGJV9
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