Зинченко получил признание фанатов Арсенала за игру против МЮ

26-летний Александр Зинченко признан болельщиками лондонского «Арсенала» лучшим игроком матча 21-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:2). Украинец победил в опросе среди фанатов.

Зинченко отыграл всю встречу с «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне на счету Александра 15 матчей в АПЛ, в которых он отметился одним ассистом.

Лондонский «Арсенал» в таблице чемпионата Англии занимает 1-е место, имея 50 очков. Это на пять пунктов больше, чем у «Ман Сити», который занимает 2-ю позицию. При этом у «канониров» в запасе есть одна игра.