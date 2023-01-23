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  4. Пирс МОРГАН – про Зинченко: «Он – тот, кого нам не хватало столько лет»
Англия
23 января 2023, 19:25 |
2767
2

Пирс МОРГАН – про Зинченко: «Он – тот, кого нам не хватало столько лет»

Известный журналист отреагировал на слова украинца

23 января 2023, 19:25 |
2767
2
Пирс МОРГАН – про Зинченко: «Он – тот, кого нам не хватало столько лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Известный журналист Пирс Морган, который является фанатом лондонского «Арсенала», отреагировал на слова Александра Зинченко:

«Это то, чего нам не хватало столько лет – игроков с ментальностью победителя».

Этот комментарий Морган оставил после того, как в сети появились слова украинца:

«Когда я пришел в «Арсенал», я сказал: «Забываем о топ-3 или чем-то таком, нам нужно думать о титуле». Некоторые ребята только посмеялись, но теперь уже не смеется никто».

В текущем сезоне Зинченко провел 14 матчей в футболке «канониров» и отметился результативной передачей. В воскресенье, 22 января, состоялся поединок 21-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «МЮ», в котором Зинченко провел все 90 минут на поле и сыграл ключевую роль в победе своей команды – 3:2.

Фанаты «Арсенала» назвали Александра лучшим игроком матча.

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Пирс Морган Александр Зинченко Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Арсенал - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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Комментарии 2
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OKs100
Зинченко будущий капитан Арсенала.
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+2
sres2016
Мотиватор гарний. Для нашої збірної це в нагоді буде.
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0
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