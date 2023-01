Пирс МОРГАН – про Зинченко: «Он – тот, кого нам не хватало столько лет»

Известный журналист Пирс Морган, который является фанатом лондонского «Арсенала», отреагировал на слова Александра Зинченко:

«Это то, чего нам не хватало столько лет – игроков с ментальностью победителя».

Этот комментарий Морган оставил после того, как в сети появились слова украинца:

«Когда я пришел в «Арсенал», я сказал: «Забываем о топ-3 или чем-то таком, нам нужно думать о титуле». Некоторые ребята только посмеялись, но теперь уже не смеется никто».

В текущем сезоне Зинченко провел 14 матчей в футболке «канониров» и отметился результативной передачей. В воскресенье, 22 января, состоялся поединок 21-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «МЮ», в котором Зинченко провел все 90 минут на поле и сыграл ключевую роль в победе своей команды – 3:2.

Фанаты «Арсенала» назвали Александра лучшим игроком матча.

This is what we lacked for so many years: players with a winner’s mentality. https://t.co/BV8BZQD5li