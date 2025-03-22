«Тухель – вдохновитель». Реакция фанов сборной Англии на дебют Тухеля
Сборная Англии одержала победу в первом матче под руководством Томаса Тухеля
В пятницу, 21 марта, в зоне УЕФА стартовал отбор на ЧМ-2026. Сборная Англии на своем поле принимала сборную Албании и одержала победу со счетом 2:0.
Дебют Томаса Тухеля на посту главного тренера сборной Англии удался. Команда одержала уверенную победу над сборной Албании.
На 20-й минуте гол забил дебютант сборной Англии Майлз Льюис-Скелли. А на 77-й минуте отличился Гарри Кейн. Болельщики сборной Англии остались довольны результатом.
Dysear: Больше голов ожидал от Англии, а так как это первый матч Тухеля то простительно).
Stuvar Finn: Какой исторический момент для Льюиса-Скелли! Он творит историю всего в 18 лет!
Ismael Mansoor: Майлз Льюис-Скелли так весело проводит время! Он сыграл в большом футбольном матче и забил гол за сборную Англии. У него все отлично, и его будущее выглядит великолепным!
Dan Cowley: Король Кейн снова забивает.
MwepuMagic: Честно говоря, что касание и финиш были мирового класса. Хорошо, Гарри!
Lucas Allen: Лучший нападающий в мире, безусловно.
Ian Noakes: Полный контроль. Многие будут утверждать, что мы должны побеждать такие команды, как Албания 🇦🇱, но так это не работает. Они почти не угрожали нам, но были очень стойкими в обороне. Тухель многому научился сегодня вечером, и мы, возможно, нашли своего левого защитника на будущее.
Sports Royal: Тухель – вдохновитель.
Ryan: Контрпрессинг — это хорошо, но мне бы очень хотелось, чтобы на групповом этапе мы играли с более приличными командами, а не просто постоянно играли против слабых соперников, а потом нас продавливали, когда мы играли с настоящей атакующей командой.
Just the beginning. pic.twitter.com/CZgypxKQ33— England (@England) March 21, 2025
Off to a winning start 🙌— England (@England) March 21, 2025
A 2-0 success to start the Thomas Tuchel era and our @FIFAWorldCup qualifying campaign. pic.twitter.com/lXJYDIJsHA
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