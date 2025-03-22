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Лига наций
22 марта 2025, 10:18 | Обновлено 22 марта 2025, 10:19
288
3

«Тухель – вдохновитель». Реакция фанов сборной Англии на дебют Тухеля

Сборная Англии одержала победу в первом матче под руководством Томаса Тухеля

22 марта 2025, 10:18 | Обновлено 22 марта 2025, 10:19
288
3
«Тухель – вдохновитель». Реакция фанов сборной Англии на дебют Тухеля
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

В пятницу, 21 марта, в зоне УЕФА стартовал отбор на ЧМ-2026. Сборная Англии на своем поле принимала сборную Албании и одержала победу со счетом 2:0.

Дебют Томаса Тухеля на посту главного тренера сборной Англии удался. Команда одержала уверенную победу над сборной Албании.

На 20-й минуте гол забил дебютант сборной Англии Майлз Льюис-Скелли. А на 77-й минуте отличился Гарри Кейн. Болельщики сборной Англии остались довольны результатом.

Dysear: Больше голов ожидал от Англии, а так как это первый матч Тухеля то простительно).

Stuvar Finn: Какой исторический момент для Льюиса-Скелли! Он творит историю всего в 18 лет!

Ismael Mansoor: Майлз Льюис-Скелли так весело проводит время! Он сыграл в большом футбольном матче и забил гол за сборную Англии. У него все отлично, и его будущее выглядит великолепным!

Dan Cowley: Король Кейн снова забивает.

MwepuMagic: Честно говоря, что касание и финиш были мирового класса. Хорошо, Гарри!

Lucas Allen: Лучший нападающий в мире, безусловно.

Ian Noakes: Полный контроль. Многие будут утверждать, что мы должны побеждать такие команды, как Албания 🇦🇱, но ​​так это не работает. Они почти не угрожали нам, но были очень стойкими в обороне. Тухель многому научился сегодня вечером, и мы, возможно, нашли своего левого защитника на будущее.

Sports Royal: Тухель – вдохновитель.

Ryan: Контрпрессинг — это хорошо, но мне бы очень хотелось, чтобы на групповом этапе мы играли с более приличными командами, а не просто постоянно играли против слабых соперников, а потом нас продавливали, когда мы играли с настоящей атакующей командой.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Англии по футболу сборная Албании по футболу Томас Тухель Гарри Кейн Майлз Льюис-Скелли реакция болельщиков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Комментарии 3
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pol-55
Також звернув увагу,як зупинив м*яч,пауза поки захисник пронесеться і удар в *лузу*,дійсно майстерність і досвід.
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0
T-800
кстати, Ребров бы тоже мог с 2-0 вполне начать
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0
T-800
облизывают иностранца млин,но победа скучная ... в стиле каких-нибудь Капелло или своих Саутгейтов
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0
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