«Тухель – вдохновитель». Реакция фанов сборной Англии на дебют Тухеля

В пятницу, 21 марта, в зоне УЕФА стартовал отбор на ЧМ-2026. Сборная Англии на своем поле принимала сборную Албании и одержала победу со счетом 2:0.

Дебют Томаса Тухеля на посту главного тренера сборной Англии удался. Команда одержала уверенную победу над сборной Албании.

На 20-й минуте гол забил дебютант сборной Англии Майлз Льюис-Скелли. А на 77-й минуте отличился Гарри Кейн. Болельщики сборной Англии остались довольны результатом.

Dysear: Больше голов ожидал от Англии, а так как это первый матч Тухеля то простительно).

Stuvar Finn: Какой исторический момент для Льюиса-Скелли! Он творит историю всего в 18 лет!

Ismael Mansoor: Майлз Льюис-Скелли так весело проводит время! Он сыграл в большом футбольном матче и забил гол за сборную Англии. У него все отлично, и его будущее выглядит великолепным!

Dan Cowley: Король Кейн снова забивает.

MwepuMagic: Честно говоря, что касание и финиш были мирового класса. Хорошо, Гарри!

Lucas Allen: Лучший нападающий в мире, безусловно.

Ian Noakes: Полный контроль. Многие будут утверждать, что мы должны побеждать такие команды, как Албания 🇦🇱, но ​​так это не работает. Они почти не угрожали нам, но были очень стойкими в обороне. Тухель многому научился сегодня вечером, и мы, возможно, нашли своего левого защитника на будущее.

Sports Royal: Тухель – вдохновитель.

Ryan: Контрпрессинг — это хорошо, но мне бы очень хотелось, чтобы на групповом этапе мы играли с более приличными командами, а не просто постоянно играли против слабых соперников, а потом нас продавливали, когда мы играли с настоящей атакующей командой.

Off to a winning start 🙌



A 2-0 success to start the Thomas Tuchel era and our @FIFAWorldCup qualifying campaign. pic.twitter.com/lXJYDIJsHA