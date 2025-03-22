Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер, с которым контактировал Шахтер, интересен Атлетико и немцам
Турция
22 марта 2025, 09:39 |
308
1

Тренер, с которым контактировал Шахтер, интересен Атлетико и немцам

Арда Туран проводит успешный сезон на родине со скромным «Эюпспором»

22 марта 2025, 09:39 |
308
1
Тренер, с которым контактировал Шахтер, интересен Атлетико и немцам
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

38-летний турецкий специалист Арда Туран, который в настоящий момент работает с клубом Суперлиги «Эюпспор», является востребованной фигурой на футбольном рынке.

Недавно сообщалось, что с предложением о сотрудничестве на Турана выходил «Шахтер», который хотел бы заменить турком боснийца Марино Пушича, однако наставник дал понять «горнякам», что хочет дождаться конца сезона, а уже после говорить о своем будущем.

Также интерес к Турану проявляет мадридский «Атлетико» и несколько неназванных клубов немецкой Бундеслиги.

Арда Туран является главным тренером «Эюпспора» с апреля 2023 года. Этот клуб – первый в наставнической карьере специалиста, который ранее в статусе игрока выступал за «Галатасарай», «Атлетико», «Барселону» и сборную Турции.

По теме:
Названа сумма дохода Шальке от сдачи стадиона в аренду Шахтеру на матчи ЛЧ
ФОТО. Защитник Шахтера получил испанское гражданство
Гол игрок Шахтера помог сборной Буркина-Фасо разгромить соперника
Арда Туран Эюпспор Шахтер Донецк новый тренер Шахтера Атлетико Мадрид
Алексей Сливченко Источник: Star.com.tr
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Старт квалификации ЧМ-2026. Итоги дня: победа Англии, фиаско Луческу
Футбол | 22 марта 2025, 06:23 0
Старт квалификации ЧМ-2026. Итоги дня: победа Англии, фиаско Луческу
Старт квалификации ЧМ-2026. Итоги дня: победа Англии, фиаско Луческу

В этот игровой день прошли шесть поединков в трех группах

Ребров объяснил, почему не вызовет замену для Сыча и Конопли
Футбол | 21 марта 2025, 16:34 24
Ребров объяснил, почему не вызовет замену для Сыча и Конопли
Ребров объяснил, почему не вызовет замену для Сыча и Конопли

Нет времени довызвать других футболистов

Уэльс – Казахстан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 22.03.2025, 10:14
Уэльс – Казахстан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Уэльс – Казахстан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Андрей ВОРОБЕЙ: «Лунин утер нос Куртуа. Теперь пускай Анчелотти думает»
Футбол | 22.03.2025, 09:37
Андрей ВОРОБЕЙ: «Лунин утер нос Куртуа. Теперь пускай Анчелотти думает»
Андрей ВОРОБЕЙ: «Лунин утер нос Куртуа. Теперь пускай Анчелотти думает»
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
Теннис | 22.03.2025, 01:14
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Jer
Кому він може бути цікавим, коли він два роки як тренер і він як для тренера недосвідчений? Навіщо робити вкид якомусь ноунейму?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
21.03.2025, 04:34 2
Футбол
Турки Аль-Шейх заплатит огромные деньги за бой экс-чемпиона мира
Турки Аль-Шейх заплатит огромные деньги за бой экс-чемпиона мира
20.03.2025, 10:35
Бокс
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
21.03.2025, 02:29 5
Футбол
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
20.03.2025, 19:47 3
Футбол
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
20.03.2025, 23:39 263
Футбол
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
20.03.2025, 23:40 10
Футбол
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
21.03.2025, 00:32 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем