Тренер, с которым контактировал Шахтер, интересен Атлетико и немцам

38-летний турецкий специалист Арда Туран, который в настоящий момент работает с клубом Суперлиги «Эюпспор», является востребованной фигурой на футбольном рынке.

Недавно сообщалось, что с предложением о сотрудничестве на Турана выходил «Шахтер», который хотел бы заменить турком боснийца Марино Пушича, однако наставник дал понять «горнякам», что хочет дождаться конца сезона, а уже после говорить о своем будущем.

Также интерес к Турану проявляет мадридский «Атлетико» и несколько неназванных клубов немецкой Бундеслиги.

Арда Туран является главным тренером «Эюпспора» с апреля 2023 года. Этот клуб – первый в наставнической карьере специалиста, который ранее в статусе игрока выступал за «Галатасарай», «Атлетико», «Барселону» и сборную Турции.