Евгений КОНОПЛЯНКА: «Кто вам сказал, что Калюжный выбрал Металлист 1925?»

Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал возможный переход полузащитника «Александрии» Ивана Калюжного в харьковский «Металлист 1925»:

«Кто вам сказал, что Калюжный перейдет в «Металлист 1925»? Нет никакой официальной информации, когда будет – тогда и поговорим. Я считаю, что Иван – номер один на своей позиции в Украине. Как Тарас Степаненко в свои лучшие годы.

Калюжный знает о всех предложениях, которые ему поступают. Он сам выбирает. Но никто не хочет платить за сильного игрока. Клубы намерены забрать игрока за копейки, а потом его перепродать за огромную сумму. Так не будет», – сказал Коноплянка, который является агентом Калюжного.

В текущем сезоне полузащитник «Александрии» провел 20 матчей в чемпионате, забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт Ивана истекает в июне 2025 года.