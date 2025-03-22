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Украина. Премьер лига
22 марта 2025, 10:01 | Обновлено 22 марта 2025, 10:19
1323
0

Евгений КОНОПЛЯНКА: «Кто вам сказал, что Калюжный выбрал Металлист 1925?»

Экс-игрок сборной Украины прокомментировал будущее полузащитника «Александрии»

22 марта 2025, 10:01 | Обновлено 22 марта 2025, 10:19
1323
0
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Кто вам сказал, что Калюжный выбрал Металлист 1925?»
Instagram. Иван Калюжный

Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал возможный переход полузащитника «Александрии» Ивана Калюжного в харьковский «Металлист 1925»:

«Кто вам сказал, что Калюжный перейдет в «Металлист 1925»? Нет никакой официальной информации, когда будет – тогда и поговорим. Я считаю, что Иван – номер один на своей позиции в Украине. Как Тарас Степаненко в свои лучшие годы.

Калюжный знает о всех предложениях, которые ему поступают. Он сам выбирает. Но никто не хочет платить за сильного игрока. Клубы намерены забрать игрока за копейки, а потом его перепродать за огромную сумму. Так не будет», – сказал Коноплянка, который является агентом Калюжного.

В текущем сезоне полузащитник «Александрии» провел 20 матчей в чемпионате, забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт Ивана истекает в июне 2025 года.

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Александрия Первая лига Украины Металлист 1925 Иван Калюжный Евгений Коноплянка трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: ВЗбирна
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