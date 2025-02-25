В Александрии сообщили, где продолжит карьеру Калюжный

Ассистент главного тренера «Александрии» Сергей Кравченко прокомментировал уход 27-летнего полузащитника Ивана Калюжного. Специалист заявил, что футболист сборной Украины сменит клуб во время летнего трансферного окна:

«Калюжный договорился с харьковским «Металлистом 1925» о контракте. В «Александрии» он будет выступать до лета. Иван любит футбол, поэтому продолжит отдавать все силы на футбольном поле. Мне кажется, что окончание контракта и будущий трансфер в другую команду не будут влиять на его отношение к матчам за наш клуб. Он покажет свою преданность «Александрии» на поле, поможет в чемпионате, а потом будет двигаться другим путем», – прокомментировал Кравченко.

В матче 18-го тура УПЛ «Александрия» одолела с минимальным счетом луганскую «Зарю» – 2:1. В текущем сезоне Иван Калюжный провел 17 поединков в чемпионате, забил один гол и отдал одну результативную передачу.