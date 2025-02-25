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  4. В Александрии сообщили, где продолжит карьеру Калюжный
Украина. Премьер лига
25 февраля 2025, 12:55 |
2113
7

В Александрии сообщили, где продолжит карьеру Калюжный

Сергей Кравченко прокомментировал уход полузащитника

25 февраля 2025, 12:55 |
2113
7
В Александрии сообщили, где продолжит карьеру Калюжный
Instagram. Иван Калюжный

Ассистент главного тренера «Александрии» Сергей Кравченко прокомментировал уход 27-летнего полузащитника Ивана Калюжного. Специалист заявил, что футболист сборной Украины сменит клуб во время летнего трансферного окна:

«Калюжный договорился с харьковским «Металлистом 1925» о контракте. В «Александрии» он будет выступать до лета. Иван любит футбол, поэтому продолжит отдавать все силы на футбольном поле. Мне кажется, что окончание контракта и будущий трансфер в другую команду не будут влиять на его отношение к матчам за наш клуб. Он покажет свою преданность «Александрии» на поле, поможет в чемпионате, а потом будет двигаться другим путем», – прокомментировал Кравченко.

В матче 18-го тура УПЛ «Александрия» одолела с минимальным счетом луганскую «Зарю» – 2:1. В текущем сезоне Иван Калюжный провел 17 поединков в чемпионате, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Александрия Металлист 1925 Иван Калюжный Сергей Кравченко трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 7
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Victor673256ua
Нормальне відношення до гравця. Ніхто Калюжного в дубль не переводить, через небажання продовжувати контракт, як роблять деякі клуби
Ответить
+2
Markus Bob
Учитесь, руководство Зари, как нужно к игрокам относится!
Ответить
0
c_a_p2
За кордон треба їхати
Харківський клуб закінчиться швидко...
Скільки було прожектів команд - всі коту під хвіст.
Ответить
-1
Vitason
Бабки,бабки и еще раз бабки)))
Ответить
-1
Lesovij7
Раздули с него такого игрока, в отборе не неплох, а вот на создание уж очень слаб и скорости не хватает , ощущение что защитника закинули в центр поля. Надеюсь  с бельгийцами  поставят бражко в центре.
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-2
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Diesel
все вірно, треба валити з того болота
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-3
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