«Нельзя такое выносить на публику». Легенда Динамо – о конфликте в клубе
Максим Шацких прокомментировал поведение Ваната и Пономаренко
Легендарный игрок киевского «Динамо» Максим Шацких поделился мнением по поводу конфликта между двумя футболистами – Владиславом Ванатом и Матвеем Пономаренко:
– К сожалению, недавно в матче «Динамо» мы видели конфликт на поле между Ванатом и Пономаренко. Как вы думаете, что это было вообще? И нужно ли так на поле выяснять отношения?
– Конечно, нет, такого нельзя показывать. Что там произошло, я честно не в курсе. Я не нахожусь внутри команды, а у кого-то узнавать и спрашивать – это некорректно. Если что-то там даже было, это нормальный процесс. Два молодых парня, может кто-то не так посмотрел, не так сказал, не так ответил.
Не знаю, тяжело. Но это все эмоции. Со временем и возрастом ребята будут понимать, что эмоции нужно стараться держать при себе. А выяснять все где-нибудь в раздевалке, в душевой и спокойно. Что не нравится, то сказать друг другу, пожать руки, чтобы такого в дальнейшем не происходило. На публику не стоит никогда это выносить, – убежден Шацких.
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