Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Нельзя такое выносить на публику». Легенда Динамо – о конфликте в клубе
Украина. Премьер лига
22 марта 2025, 09:45 |
979
1

«Нельзя такое выносить на публику». Легенда Динамо – о конфликте в клубе

Максим Шацких прокомментировал поведение Ваната и Пономаренко

22 марта 2025, 09:45 |
979
1
«Нельзя такое выносить на публику». Легенда Динамо – о конфликте в клубе
ФК Динамо Киев. Максим Шацких

Легендарный игрок киевского «Динамо» Максим Шацких поделился мнением по поводу конфликта между двумя футболистами – Владиславом Ванатом и Матвеем Пономаренко:

– К сожалению, недавно в матче «Динамо» мы видели конфликт на поле между Ванатом и Пономаренко. Как вы думаете, что это было вообще? И нужно ли так на поле выяснять отношения?

– Конечно, нет, такого нельзя показывать. Что там произошло, я честно не в курсе. Я не нахожусь внутри команды, а у кого-то узнавать и спрашивать – это некорректно. Если что-то там даже было, это нормальный процесс. Два молодых парня, может кто-то не так посмотрел, не так сказал, не так ответил.

Не знаю, тяжело. Но это все эмоции. Со временем и возрастом ребята будут понимать, что эмоции нужно стараться держать при себе. А выяснять все где-нибудь в раздевалке, в душевой и спокойно. Что не нравится, то сказать друг другу, пожать руки, чтобы такого в дальнейшем не происходило. На публику не стоит никогда это выносить, – убежден Шацких.

По теме:
Владимир ШАРАН: «В ответном матче у сборной Украины будет другая стратегия»
У Динамо окончательно сорвался трансфер хавбека. Тот ушел в другой клуб
Источник: Динамо хотело подписать звездного легионера из другого клуба УПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Максим Шацких Владислав Ванат Матвей Пономаренко
Николай Титюк Источник: Динамомания
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
Футбол | 22 марта 2025, 07:48 6
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»

Экс-игрок «сине-желтых» считает, что Андрей не сможет выиграть конкуренцию у Куртуа

Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
Теннис | 22 марта 2025, 01:14 19
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами

Элина в двух сетах переиграла Белинду и вышла в 3-й раунд тысячника в США

Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
Футбол | 22.03.2025, 10:17
Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
Защитник сборной Украины попал в список самых недооцененных игроков АПЛ
Футбол | 21.03.2025, 14:36
Защитник сборной Украины попал в список самых недооцененных игроков АПЛ
Защитник сборной Украины попал в список самых недооцененных игроков АПЛ
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я же не идиот. Реброву надо что-то думать»
Футбол | 22.03.2025, 09:15
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я же не идиот. Реброву надо что-то думать»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я же не идиот. Реброву надо что-то думать»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
А если выносить не будут, то о чем писать тогда?
Если не скажут правду, то журналюги могут все перекрутить. 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Дают солидные деньги
Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Дают солидные деньги
20.03.2025, 18:42 25
Футбол
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
21.03.2025, 08:04
Футбол
Александр УСИК: «У нас могут возникнуть большие проблемы»
Александр УСИК: «У нас могут возникнуть большие проблемы»
21.03.2025, 09:30 3
Бокс
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
21.03.2025, 04:34 2
Футбол
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
21.03.2025, 07:47 5
Футбол
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
20.03.2025, 23:39 263
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
20.03.2025, 08:28 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем