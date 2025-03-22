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  4. МАЛИНОВСКИЙ: «Первые месяцы были тяжелыми. Нужно уметь ждать»
Италия
22 марта 2025, 10:21 |
219
0

МАЛИНОВСКИЙ: «Первые месяцы были тяжелыми. Нужно уметь ждать»

Украинец рассказал, как проходило его восстановление после травмы

22 марта 2025, 10:21 |
219
0
МАЛИНОВСКИЙ: «Первые месяцы были тяжелыми. Нужно уметь ждать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Дженоа» и национальной сборной Украины Руслан Малиновский в очередной раз рассказал о своем восстановлении после тяжелой травмы.

«Я чувствую себя хорошо. Очень рад, потому что долго ждал этого момента. Моей целью было вернуться и снова играть.

Первые два месяца были очень тяжелыми, ведь непросто оставаться сконцентрированными, когда не можешь тренироваться в полную силу. Но я всегда сохранял позитивный настрой и двигался вперед, шаг за шагом. Не все недели проходили гладко, но я не терял концентрации.

После моего возвращения к тренировкам я увидел высокую конкуренцию, и это очень важно. Все хотят играть, и это поднимает уровень команды. Поддерживать этот баланс – сложная задача для главного тренера, но конкуренция – это не только о технике и тактике, но и о ментальности. Нужно уметь ждать своего шанса и использовать его», – сказал Малиновский.

Ранее сообщалось, что Малиновский попал в символическую сборную 29-го тура Серии А

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Руслан Малиновский Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу травма
Олег Вахоцкий Источник: Sky Sport Italia
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