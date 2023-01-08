Чемпионат был только разминкой. Манчестер Сити разбил Челси в Кубке Англии
Во второй раз за неделю футболисты Грэма Поттера проиграли команде Хосепа Гвардиолы
Отчет о матче ожидайте позже.
Кубок Англии. 1/32 финала.
«Манчестер Сити» – «Челси» - 4:0
Марез, 23, 85 (пен.), Альварес, 30 (пен.), Фоден, 38
Родри, 34, Б. Силва, 70 – Галлахэр, 62, Аспиликуэта, 81
«Манчестер Сити»: Ортега – Гомес (Канселу, 59), Лапорт, Аканджи, Уокер – Палмер, Родри (Филлипс, 58), Б. Силва (Льюис, 86) – Фоден, Альварес, Марез.
«Челси»: Аррисабалага – Холл, Кулибали, Чалоба, Хамфрис – Галлахэр, Ковачич (Д. Фофана, 46), Жоржиньо (Аспиликуэта, 63) – Хаверц (Закария, 46), Маунт (Чуквуэмека, 73), Зиеш (Жиро-Хатчинсон, 63).
Арбитр: Роберт Джонс (Честер, Англия).
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).
Удары (в створ): 9 (7) – 3 (1)
Угловые: 4 – 2
Оффсайды: 1 – 0.
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 6°C
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