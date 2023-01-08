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  4. Чемпионат был только разминкой. Манчестер Сити разбил Челси в Кубке Англии
Кубок Англии
Манчестер Сити
08.01.2023, FT 4 : 0
Челси
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Англия
08 января 2023, 20:24 | Обновлено 08 января 2023, 20:25
450
1

Чемпионат был только разминкой. Манчестер Сити разбил Челси в Кубке Англии

Во второй раз за неделю футболисты Грэма Поттера проиграли команде Хосепа Гвардиолы

08 января 2023, 20:24 | Обновлено 08 января 2023, 20:25
450
1
Чемпионат был только разминкой. Манчестер Сити разбил Челси в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Кубок Англии. 1/32 финала.

«Манчестер Сити» – «Челси» - 4:0

Марез, 23, 85 (пен.), Альварес, 30 (пен.), Фоден, 38

Родри, 34, Б. Силва, 70 – Галлахэр, 62, Аспиликуэта, 81

«Манчестер Сити»: Ортега – Гомес (Канселу, 59), Лапорт, Аканджи, Уокер – Палмер, Родри (Филлипс, 58), Б. Силва (Льюис, 86) – Фоден, Альварес, Марез.

«Челси»: Аррисабалага – Холл, Кулибали, Чалоба, Хамфрис – Галлахэр, Ковачич (Д. Фофана, 46), Жоржиньо (Аспиликуэта, 63) – Хаверц (Закария, 46), Маунт (Чуквуэмека, 73), Зиеш (Жиро-Хатчинсон, 63).

Арбитр: Роберт Джонс (Честер, Англия).

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).

Удары (в створ): 9 (7) – 3 (1)
Угловые: 4 – 2
Оффсайды: 1 – 0.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Челси Манчестер Сити - Челси отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 1
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donnerwetter
Как раз в чемпионате и была главная игра за +3 очка.  
А тут - разминка перед матчем Кубка лиги.
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