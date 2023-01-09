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Кубок Англии
Манчестер Сити
08.01.2023, FT 4 : 0
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Англия
09 января 2023, 03:38 | Обновлено 09 января 2023, 03:57
13
0

ГВАРДИОЛА: «Ман Сити провел очень напряженную игру против топ-команды»

Наставник «горожан» прокомментировал разгромную победу над «Челси»

09 января 2023, 03:38 | Обновлено 09 января 2023, 03:57
13
0
ГВАРДИОЛА: «Ман Сити провел очень напряженную игру против топ-команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над «Челси» (4:0) в 1/32 финала Кубка Англии:

«Мы провели очень напряженную игру против топ-команды. Пробились в следующий раунд Кубка Англии. Рад, что мы в игре.

У меня такое ощущение, что у нас невероятные люди и игроки. Когда у нас есть эта жажда к игре, мы не даем соперника времени подумать о чем-то. У них не было времени. Когда это происходит, это потому, что мы в порядке.

Как тренер, вы понимаете, что все упадет, если мы не предпримем нужный действий. Мне как тренеру это понятно, и я могу показать игрокам видео и сказать: «Это то, что вам нужно делать».

Кубок Англии – это соревнование, которое я люблю. Во всем мире он признан самым сильным национальным турниром. Я всегда помню, как маленьким мальчиком в Каталонии смотрел финал Кубка Англии и чувствовал важность этого события. Все было так необычно, и это всегда оставалось со мной.

Когда мы выиграли Кубок Англии в 2019 году, это стало одним из моих лучших воспоминаний о времени, проведенном здесь, в «Сити». Мы хотим выиграть кубок и в этом сезоне. Поверьте мне, мы сделаем все возможное, чтобы наша мечта стала реальностью».

События матча

85’
ГОЛ ! С пенальти забил Рияд Марез (Манчестер Сити).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Манчестер Сити).
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Источник Sky Sports
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