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Кубок Англии
Манчестер Сити
08.01.2023 18:30 - : -
Челси
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Англия
08 января 2023, 00:06 | Обновлено 08 января 2023, 00:10
109
0

Манчестер Сити – Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/32 финала Кубка Англии

08 января 2023, 00:06 | Обновлено 08 января 2023, 00:10
109
0
Манчестер Сити – Челси. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8-го января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии, в котором сразятся «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Этихад», начало в 18:30.

Уж слишком часто в этом сезоне приходится встречаться коллективам Грема Поттера и Хосепа Гвардиолы, и команда английского специалиста об этих свиданиях пока что не имеет положительных воспоминаний. Вылет из Кубка английской лиги, поражение в чемпионате в начале текущей недели, а теперь и риск остаться без второго кубкового трофея в этом сезоне. И все это в качестве последствий за поражение в финале Лиги чемпионов УЕФА-2020/21. С другой стороны, «горожане» сейчас просто выглядят более стабильными, что попытаются доказать в очередной раз на коротком отрезке.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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