В воскресенье, 8-го января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии, в котором сразятся «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Этихад», начало в 18:30.

Уж слишком часто в этом сезоне приходится встречаться коллективам Грема Поттера и Хосепа Гвардиолы, и команда английского специалиста об этих свиданиях пока что не имеет положительных воспоминаний. Вылет из Кубка английской лиги, поражение в чемпионате в начале текущей недели, а теперь и риск остаться без второго кубкового трофея в этом сезоне. И все это в качестве последствий за поражение в финале Лиги чемпионов УЕФА-2020/21. С другой стороны, «горожане» сейчас просто выглядят более стабильными, что попытаются доказать в очередной раз на коротком отрезке.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.