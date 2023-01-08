8 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Челси».

После победы в матче АПЛ (трями днями ранее) горожане снова обыграли соперника. Во второй раз за неделю футболисты Грэма Поттера проиграли команде Хосепа Гвардиолы.

Кубок Англии. 1/32 финала

Манчестер Сити – Челси – 4:0

Голы: Марез, 23, 85 (пен), Альварес 30 (пен), Фоден, 38.