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Кубок Англии
Манчестер Сити
08.01.2023, FT 4 : 0
Челси
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Англия
08 января 2023, 22:30 | Обновлено 08 января 2023, 22:51
348
0

Ман Сити – Челси – 4:0. Разгром в Кубке Англии. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/32 финала Кубка Англии

08 января 2023, 22:30 | Обновлено 08 января 2023, 22:51
348
0
Ман Сити – Челси – 4:0. Разгром в Кубке Англии. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

8 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Челси».

После победы в матче АПЛ (трями днями ранее) горожане снова обыграли соперника. Во второй раз за неделю футболисты Грэма Поттера проиграли команде Хосепа Гвардиолы.

Кубок Англии. 1/32 финала

Манчестер Сити – Челси – 4:0

Голы: Марез, 23, 85 (пен), Альварес 30 (пен), Фоден, 38.

События матча

85’
ГОЛ ! С пенальти забил Рияд Марез (Манчестер Сити).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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