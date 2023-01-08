Кубок Англии
08.01.2023, FT 4 : 0
Англия08 января 2023, 22:30 | Обновлено 08 января 2023, 22:51
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Ман Сити – Челси – 4:0. Разгром в Кубке Англии. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1/32 финала Кубка Англии
08 января 2023, 22:30 | Обновлено 08 января 2023, 22:51
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8 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Челси».
После победы в матче АПЛ (трями днями ранее) горожане снова обыграли соперника. Во второй раз за неделю футболисты Грэма Поттера проиграли команде Хосепа Гвардиолы.
Кубок Англии. 1/32 финала
Манчестер Сити – Челси – 4:0
Голы: Марез, 23, 85 (пен), Альварес 30 (пен), Фоден, 38.
События матча
85’
ГОЛ ! С пенальти забил Рияд Марез (Манчестер Сити).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Манчестер Сити).
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