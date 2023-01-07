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Кубок Англии
Манчестер Сити
08.01.2023 18:30 - : -
Челси
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Англия
07 января 2023, 23:05 |
67
0

Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч состоится 8 января в 18:30 по Киеву

07 января 2023, 23:05 |
67
0
Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Twitter

В воскресенье, 8 января, в Манчестере на стадионе «Этихад Стдиум» состоится матч 1/32 финала Кубка Англии по футболу, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Стартовый свисток рефери Роберта Джонса прозвучит в 18:30 по киевскому времени.


Манчестер Сити


После ЧМ-2022 по футболу подопечные Пепа Гвардиолы выиграли 3 матча и сыграли 1 поединок вничью. Мировую «Сити» расписал с «Эвертоном», две победы были одержаны над «Лидсом» и «Ливерпулем», а также была выиграна крайняя встреча, как раз таки с «Челси». Тогда «горожане» обыграли «синих» на выезде со счетом 1:0. Учитывая то, что сейчас у лондонцев есть кадровые потери и у них всего 1 победа в последних 8 матчах – «Манчестер Сити» явный фаворит встречи. Отметим, что «Сити» также будет играть на своем стадионе.

Стоит отметить, что это будет первая игра команд в текущем розыгрыше Кубка Англии. В прошлом году «Манчестер Сити» вылетел на стадии 1/2 финала, где проиграл «Ливерпулю». Отметим, что в сезоне АПЛ 2022/23 подопечные Гвардиолы занимают второе место и отстают от лидера чемпионата «Арсенала» на 5 очков.


Челси


«Челси» в последнее время явно не может похвастаться результатами. У команды всего одна победа в последних восьми матчах, еще и десять игроков на травме. Болельщики требуют отставки Грэма Поттера, поэтому пора бы английскому специалисту подарить радость фанатам. Тем не менее, крайнюю встречу «синие» проиграли именно «Манчестер Сити» со счетом 0:1. Шансы забить у лондонцев были, но не большие. В основном весь ход поединка контролировали именно «горожане».

В прошлом году «Челси» добрался до финала Кубка Англии, где проиграли в серии послематчевых пенальти. Интересно, что «Челси» уже 2 года подряд играет в финале турнира, но дважды не смогли забрать трофей. В текущем сезоне АПЛ «Челси» идет на 10 месте. Отметим, что из первых 9 команд, который находятся выше «синих» в таблице, лондонцы никого не обыграли.


Ориентировочные составы


«Манчестер Сити»: Ортега – Уокер, Гомес, Аканжи, Стоунз – Гюндоган, Филлипс, Палмер – Грилиш, Фоден, Холанд

«Челси»: Беттинелли – Кукурелья, Аспиликуэта, Силва, Кулибали – Жоржиньо, Ковачич – Галлахер, Хаверц, Чуквуэмека – Обамеянг


Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке «Манчестер Сити» все-таки обыграет «Челси», но «синие» дадут бой. Нашей ставкой будет фора +1.5 на «Челси» за коэффициент 1.82.

8 января, восресенье

«Манчестер Сити» – «Челси»
Манчестер. «Этихад». 18:30
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Роберт Джонс (Англия)
Прогноз Sport.ua – 2:1
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Источник Sport.ua
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