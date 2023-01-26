В пятницу, 27 января, в Манчестере на поле стадиона «Этихад» состоится поединок 1/16 финала розыгрыша Кубка Англии, в котором выяснят отношения «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» в нынешнем розыгрыше Кубка Англии провел пока только один матч. Зато какой! В 1/32 финала подопечные Пепа Гвардиолы выяснили отношения с лондонским «Челси» и добились убедительной победы со счетом 4:0.

К предстоящей игре «горожане» подходят в статусе второй команды текущей турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Они имеют в активе 45 очков после 20 матчей (14 побед, 3 ничьи, 3 поражения). В двух крайних матчах «Ман Сити» победил: со счетом 4:2 обыграл «Тоттенхэм» и со счетом 3:0 разгромил «Вулверхэмптон». Эта победная серия закрыла поражение команды в игре с «Манчестер Юнайтед» (1:2), датированное 14 января.

По показателям на своем поле сейчас в АПЛ «Манчестер Сити» идет на первом месте. У него 28 домашних очков после 11 игр – 9 побед, 1 ничья, 1 поражение.

Арсенал

Лондонский «Арсенал», как и «горожане» Манчестера, проведет только второй матч в текущем розыгрыше Кубка Англии. На стадии 1/32 финала он выяснил отношения с «Оксфорд Юнайтед» и добился крупной победы со счетом 3:0.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Арсенал» нынче занимает лидирующую позицию – он первый. В 19-ти встречах команда набрала 50 очков, что на 5 пунктов больше, чем есть у «Ман Сити», который идет вторым и провел на одну игру больше. На данный момент в пассиве у «канониров» имеется только одно поражение в АПЛ-2022/2023. Его команде Микеля Артеты нанес 4 сентября «Манчестер Юнайтед», который выиграл 2:1 на своем поле.

По результатам на выезде в текущей АПЛ «Арсенал» также лидирует, как и в генеральной классификации. Он провел вне родного Лондона 10 матчей и набрал в них 25 очков (8 побед, 1 ничья, 1 поражение).

Ориентировочные составы

Манчестер Сити: Ортега – Уокер, Стоунс, Аканджи, Серхио Гомес, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Марез, Грилиш, Альварес.

Арсенал: Тернер – Томиясу, Салиба, Кивьор, Тирни, Эдегор, Парти, Зинченко, Смит-Роу, Троссард, Нкетиа.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем матче хозяева покажут свой класс и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – победа первой команды П1.

27 января, пятница