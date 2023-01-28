Пеп ГВАРДИОЛА: «Не ожидал от Арсенала такого подхода»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал оценку встрече Кубка Англии с лондонским «Арсеналом», в котором его подопечные добились победы со счетом 1:0 и вышли в 1/8 финала турнира.

«Во втором тайме мы определенно играли лучше. «Арсенал» сделал шаг вперед. Это была напряженная игра, и вы понимаете, насколько они хороши. Я не ожидал от них такого подхода – сложно было против них. Мы обыграли команду, которая находится на вершине лиги, и выходим в следующий раунд.

Игра [автора гола] Натана Аке? Он контролировал одного из самых сложных соперников в Премьер-лиге, потому что у Сака сейчас невероятный период. Он был хорош в дуэлях в штрафной, защищал дальнюю штангу при стандартные положениях, что было дополнительным бонусом. Аке – исключительный парень. Был период, когда он не играл, и ни разу об этом не пожаловался», – рассказал Гвардиола.