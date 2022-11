Двадцать лет спустя. Почему Бразилия выиграет ЧМ-2022 в Катаре

Материал подготовлен при поддержке Parimatch Ukraine. Parimatch Ukraine – рожденная в Украине первая лицензионная онлайн-беттинг-компания и крупнейший инвестор в развитие украинского спорта.

Заряжай на чемпионат мира вместе с Parimatch!

Сборная Бразилии – самая титулованная национальная команда планеты, пятикратный чемпион мира и единственная сборная, не пропустившая ни одного розыгрыша чемпионата мира по футболу. Практически перед каждым мундиалем этот коллектив включается специалистами и болельщиками в топ-3 фаворитов предстоящего турнира. Однако крайнюю свою победу на мировом первенстве «селесао» добывали уже достаточно давно – двадцать лет назад, на турнире в Японии и Южной Корее, когда в рядах бразильской сборной еще блистал великолепный Роналдо по прозвищу «Феномен».

После ЧМ-2002 бразильцы сыграли на четырех мундиалях, но всякий раз им чего-то не хватало для заветного шестого титула. На чемпионате в Германии в 2006-м бразильцы вылетели уже в четвертьфинале от Франции (0:1), на мундиале в ЮАР в 2010-м они также остановились на этой стадии, проиграв Нидерландам (1:2), а на домашнем первенстве в 2014-м наконец-то выбрались в полуфинал, где угодили под каток Германии (1:7)… Последний поход «селесао» за трофеем, состоявшийся в стране 404 в 2018 году, также завершился для южноамериканцев полным фиаско – они вновь вылетели в четвертьфинале, на этот раз от Бельгии (1:2).

В Катаре от бразильцев привычно ждут только одного – победы и шестого титула чемпиона мира. Почему это очень даже реально, попробуем разобрать по пунктам…

Как бы кто не пытался приуменьшать роль и значимость этого футболиста для нынешней сборной Бразилии, а Неймар был и остается лидером команды. Для «селесао» традиционно очень важно иметь одну звезду, чей статус можно смело охарактеризовать как планетарный. На фоне привычной россыпи талантов и очень качественных игроков бразильцы всегда склонны объединять всю сборную вокруг одной персоны, чья харизма, характер и поведение чрезвычайно важны для конечного результата.

Неймар, который дебютировал в сборной Бразилии в 2010 году и с тех пор выиграл в рядах «селесао» только Кубок конфедераций в 2013-м, в феврале отпраздновал свой 30-й день рождения, что говорит об одном – ему пора всерьез озаботиться о футбольном наследии. Чтобы действительно войти в когорту величайших бразильских игроков всех времен Неймару остро не хватает победы на чемпионате мира.

Более того, ранее Неймар говорил о том, что чемпионат мира в Катаре, вероятно, станет для него последним турниром такого уровня в карьере. Поэтому вполне возможно, что ЧМ-2022 – последний для Неймара, а это наталкивает на аналогию с ЧМ-1970, ставшим последним мундиалем для величайшего Пеле, который также отыграл его в возрасте 30 лет. Тогда рядом с Королем футбола оказалась очень пристойная «свита» в лице Тостао, Жаирзиньо, Ривелино, Клодоалдо, Жерсона и Карлоса Алберто. В итоге Пеле признали лучшим игроком ЧМ-1970, и по такому пути вполне по силам проследовать на турнире в Катаре Неймару, вокруг которого также подобралась вполне боеспособная дружина.

Нельзя сбрасывать со счетов и игровую форму Неймара. Нынче он действительно хорош с точки зрения результативности, фактически вернувшись к показателям, которые он имел в «Барселоне». Перед турниром в Катаре Неймар в сезоне-2022/23 успел сыграть 20 матчей в рамках всех турниров, в которых забил 15 мячей и отдал 12 голевых передач. 1,4 результативных действия за матч – прекрасный показатель, с которым можно уверенно врываться в перипетии чемпионата мира…

Как известно, короля делает свита. А вокруг Неймара в нынешней сборной Бразилии подобрался в целом очень неплохой «кулак» из опытных исполнителей, способных повести «селесао» за собой к шестому золоту на мундиалях.

Очень важно, что игроки с колоссальным опытом есть у бразильцев во всех линиях. В воротах «селесао» могут смело полагаться на 30-летнего кипера «Ливерпуля» Алиссона, которого в случае необходимости может успешно заменить 29-летний страж ворот «Манчестер Сити» Эдерсон. Оба являются безоговорочно ключевыми фигурами в своих клубных командах, а потому беспокоиться за пост № 1 бразильцам на этот раз вряд ли стоит.

В защите у «селесао» роль первых скрипок будут играть 38-летний капитан Тьяго Силва, продолжающий карьеру на топ-уровне в «Челси», а также 28-летний Маркиньос, выполняющий функции капитана в своей клубной команде – «Пари Сен-Жермен». Стоит также выделять 39-летнего Дани Алвеса, играющего справа на фланге и ныне выступающего в Мексике за «Пумас», но этого экс-футболиста «Барселоны» в Катар взяли, скорее, ради положительной атмосферы в раздевалке и дополнительной моральной поддержки, чем для реальных битв на футбольном поле. Хотя выдать один или два топовых матча на короткой дистанции, которой и является финальная часть чемпионата мира, Дани Алвес все еще способен.

В полузащите ключевая ставка, несомненно, будет делаться на 30-летнего Каземиро. Этого футболиста, по мнению многих, крайне не хватало бразильцам в четвертьфинале ЧМ-2018 против Бельгии. Тогда опорник пропускал матч против европейцев из-за перебора карточек, и его цепкости, а также умения отдать первый пас очень не хватило «селесао» в ключевых фазах игры. Ныне Каземиро на месте и вокруг него будет во многом выстраиваться игры Бразилии в центре поля. Что важно – накануне ЧМ-2022 в Катаре опорник сменил клубную команду, перейдя в «Манчестер Юнайтед» из «Реала», что стало пресловутым «глотком свежего воздуха» и дополнительной мотивацией к прогрессу, ведь в карьере Каземиро еще немало топовых трофеев, которые ему так и не покорились.

Наконец, в атаке роль первой скрипки будет отдана ветерану Неймару, помочь которому будет готова «молодая поросль»…

Неймар, Каземиро и Тьяго Силва – это безоговорочные «три кита» нынешней сборной Бразилии, но и без них команда представляет собой грозную силу. Прежде всего, стоит отмечать куда большую предприимчивость нынешних «селесао» в атаке, чем это было на предыдущем чемпионате мира, что стало возможным благодаря яркой плеяде молодых игроков, покинувших Бразилию в достаточно юном возрасте.

Речь о Винисиусе Жуниоре, Антони, Родриго, Габриэле Мартинелли, Габриэле Жезусе, Лукасе Пакете и Рафинье. Каждый из них уехал из Бразилии в Европу в возрасте до 20 лет, или едва-едва перевалив за него. Четыре года назад любой из них находился только в начале пути, а сейчас они успели заматереть в европейских топ-клубах и всерьез готовы заменить прежних лидеров атаки и полузащиты, так и не добившихся триумфа с «селесао» на чемпионатах мира – Виллиана, Паулиньо, Дугласа Косту, Тайсона, Ренато Аугусто, Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино.

Даже главный тренер «селесао» Тите подчеркивает, что нынешняя молодежь является более креативной, чем прежнее поколение игроков: «У сборной Бразилии раньше также были хорошие результаты и солидность на поле, но нам не хватало стремительности и креативности, которые привносят эти игроки».

Другой вопрос, насколько Тите и его помощникам удастся угадать с выбором состава на каждый конкретный матч на ЧМ-2022. Причем сделать это предстоит таким образом, чтобы обеспечить не только победный результат и свежесть кадров в каждый конкретный момент проведения турнира, но и хороший микроклимат в команде, который будет невероятно важным фактором на пути к финалу и вероятному триумфу «селесао» в Катаре.

В квалификации на ЧМ-2022 сборная Бразилии показала выдающийся результат – не проиграла ни одного поединка. В зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка) подобным показателем может похвастаться только Аргентина, у которой также не оказалось поражений в пассиве, но «бело-голубые» в 17 матчах 6 раз сыграли вничью при 11 победах, в то время как у «селесао» оказалось только 3 ничьи при 14 выигрышах. Еще один очный матч в рамках южноамериканского отбора между Бразилией и Аргентиной, который должен был состояться 5 сентября минувшего года, так и не был сыгран, потому как после его начала встал вопрос о проблемах с пересечением границы у ряда аргентинских футболистов вокруг COVID-19. Позднее ФИФА постановила переиграть этот поединок в сентябре нынешнего года, но в конечном итоге все заинтересованные стороны пришли к соглашению о том, что игра сыграна не будет, а отборочный цикл финализируется на цифре в 17 проведенных матчей для бразильцев и аргентинцев.

Как бы там ни было, но Бразилия не знает горечь поражений в последних 15 матчах. За это время «селесао» добыли 12 побед, а еще трижды завершали поединки вничью. В последний раз бразильцы проигрывали в июле минувшего года, когда уступили Аргентине (0:1) в финале Кубка Америки, а до того в активе «селесао» также была 13-матчевая серия без поражений (12 побед, 1 ничья).

Неудивительно, что в последнем обновлении рейтинга ФИФА сборная Бразилии находится на первой строчке, опережая и Бельгию, и Аргентину, и Францию и ряд других топовых команд, некоторые из которых также называются в числе фаворитов ЧМ-2022.

На турнир в Катаре сборную Бразилии повезет 61-летний Тите, который занимает пост главного тренера «селесао» с июня 2016 года. Специалист станет первым коучем национальной команды Бразилии, беспрерывно возглавлявшим эту команду между отборочными циклами и на двух подряд чемпионатах мира, начиная с 1974 года, когда на два мундиаля кряду «селесао» возил Марио Загалло (Теле Сантана также был коучем «селесао» на двух чемпионатах мира подряд – в 1982 и 1986 годах, но в перерывах между этим уходил с поста главного тренера сборной, успев поработать с «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии).

Тот факт, что Тите не отправили в отставку после в целом неудачного для бразильцев ЧМ-2018 и дали возможность пройти отбор и сыграть на ЧМ-2022, свидетельствует о доверии руководства Бразильской конфедерации футбола к наставнику, который особенно успешно проявил себя на клубном уровне с «Коринтиансом». Даже поражение от Аргентины в финале Кубка Америки в минувшем году не стало поводом для увольнения Тите, потому как в Бразилии в целом понимают, что результаты команды выглядят более чем обнадеживающе в преддверии ключевого за четыре года футбольного старта – чемпионата мира.

Интересно, что за последние четыре года тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите продемонстрировал существенную тактическую гибкость. Если в 2018 году, в том числе на чемпионате мира, «селесао» использовали сугубо формацию 4-3-3, то впоследствии начали постепенно пользоваться и другими базовыми расстановками. В частности, бразильцы успешно освоили тактику с двумя или одним ярко выраженным опорным полузащитником (4-2-3-1, 4-1-3-2) и успешно применяли «классику» в виде 4-4-2, при которой один форвард находился на острие атаки, а другой помогал атаковать из глубины.

Все это дает надежду поклонникам сборной Бразилии, что против разных соперников их команда сможет показывать большую многогранность в своих действиях, нежели ранее. Да и сам Тите говорит, что «селесао» пора наконец-то выиграть чемпионат мира, подчеркивая, что в прошлый раз он не имел в распоряжении полный отборочный цикл, а вместе с тем – возможность полноценно подготовить подопечных к главному старту четырехлетия.

Особенную роль может сыграть и желание Тите покинуть сборную Бразилии после ЧМ-2022, о чем он оповестил руководство конфедерации и футболистов задолго до начала турнира. Подобный трюк сработал, к примеру, в 1998 году, когда Эме Жаке заранее огласил об уходе со своего поста наставника сборной Франции, а «трехцветные», словно стремясь отблагодарить коуча за четыре года совместной работы, добрались до финала и разбили там бразильцев со счетом 3:0.

Coach #Tite has officially announced to GloboEsporte that he will leave #Brazil National Team after World Cup 2022. #transfers