Легендарный Пеле сделал прогноз на ЧМ-2022
Трехкратный чемпион мира признался в патриотических чувствах
82-летний бразильский экс-нападающий Пеле, который является единственным в мире, кто как футболист трижды побеждал на чемпионатах мира, оценил шансы на победу на ЧМ-2022 национальной сборной Бразилии.
«Не могу дождаться момента, когда наша команда выйдет на поле.
Вы можете посчитать меня самоуверенным, но я чувствую, что мы снова увидим победу Бразилии», – написал легендарный Пеле в своем Твиттере.
Как известно, на групповом этапе чемпионата мира сборная Бразилии сыграет в квартете с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.
Ранее Пеле призвал остановить злобную войну в Украине. Также известно, что сборная Бразилии уже объявила состав на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.
São apenas mais dez dias até a Copa do Mundo e eu mal posso esperar para ver nossa Seleção entrar em campo. Podem até achar que estou confiante demais, mas sinto que veremos o Brasil vitorioso novamente. pic.twitter.com/Ex2qhQVveJ— Pelé (@Pele) November 10, 2022
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