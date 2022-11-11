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Чемпионат мира
11 ноября 2022, 14:37 | Обновлено 11 ноября 2022, 14:41
1438
4

Легендарный Пеле сделал прогноз на ЧМ-2022

Трехкратный чемпион мира признался в патриотических чувствах

11 ноября 2022, 14:37 | Обновлено 11 ноября 2022, 14:41
1438
4
Легендарный Пеле сделал прогноз на ЧМ-2022
Twitter. Пеле

82-летний бразильский экс-нападающий Пеле, который является единственным в мире, кто как футболист трижды побеждал на чемпионатах мира, оценил шансы на победу на ЧМ-2022 национальной сборной Бразилии.

«Не могу дождаться момента, когда наша команда выйдет на поле.

Вы можете посчитать меня самоуверенным, но я чувствую, что мы снова увидим победу Бразилии», – написал легендарный Пеле в своем Твиттере.

Как известно, на групповом этапе чемпионата мира сборная Бразилии сыграет в квартете с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.

Ранее Пеле призвал остановить злобную войну в Украине. Также известно, что сборная Бразилии уже объявила состав на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Владислав Антонов
Ха-ха, прогнози Пеле ніколи не справджуються, тому Бразилія точно не виграє 
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+2
Veter
Но выиграют европейцы.
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+2
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Выталкиватель парашутистов
Мечтать не вредно... Может дойдут до полуфинала, все может быть... Очень много будет зависеть от арбитров, с этой системой ВАР у судей открываются неограниченные возможности в фальсификации любого момента на поле...
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0
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