Легендарный Пеле сделал прогноз на ЧМ-2022

82-летний бразильский экс-нападающий Пеле, который является единственным в мире, кто как футболист трижды побеждал на чемпионатах мира, оценил шансы на победу на ЧМ-2022 национальной сборной Бразилии.

«Не могу дождаться момента, когда наша команда выйдет на поле.

Вы можете посчитать меня самоуверенным, но я чувствую, что мы снова увидим победу Бразилии», – написал легендарный Пеле в своем Твиттере.

Как известно, на групповом этапе чемпионата мира сборная Бразилии сыграет в квартете с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.

Ранее Пеле призвал остановить злобную войну в Украине. Также известно, что сборная Бразилии уже объявила состав на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.