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  4. Без Фирмино и Коутиньо. Опубликована заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022
Чемпионат мира
07 ноября 2022, 19:17 |
2273
2

Без Фирмино и Коутиньо. Опубликована заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022

В Катар отправятся 26 футболистов

07 ноября 2022, 19:17 |
2273
2
Без Фирмино и Коутиньо. Опубликована заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Опубликована заявка сборной Бразилии на чемпионат мира-2022 в Катаре. В нее вошли 26 футболистов, среди которых не оказалось Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Уэвертон («Палмейрас»);

Защитники: Алекс Сандро, Бремер, Данило (все – «Ювентус»), Алекс Теллес («Севилья»), Дани Алвес («Пумас»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Тиаго Силва («Челси»);

Полузащитники: Каземиро, Фред (оба – «Манчестер Юнайтед»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Фабиньо («Ливерпуль»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»);

Нападающие: Антони («Манчестер Юнайтед»), Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус (оба – «Арсенал»), Неймар («ПСЖ»), Педро Абреу («Фламенго»), Рафинья Диас («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»).

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе Бразилия сыграет с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

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Источник Бразильская конфедерация футбола
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ss2000
Не верю я в эту Бразилию ! 
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KIPR ALECS
Алиссон, Сандро, Маркиньос, милитао, Данилу, Каземиро, Бруно,Фабиньо, Винисиус, Неймар,Габриэл Жезус,
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