Без Фирмино и Коутиньо. Опубликована заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022

Опубликована заявка сборной Бразилии на чемпионат мира-2022 в Катаре. В нее вошли 26 футболистов, среди которых не оказалось Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Уэвертон («Палмейрас»);

Защитники: Алекс Сандро, Бремер, Данило (все – «Ювентус»), Алекс Теллес («Севилья»), Дани Алвес («Пумас»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Тиаго Силва («Челси»);

Полузащитники: Каземиро, Фред (оба – «Манчестер Юнайтед»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Фабиньо («Ливерпуль»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»);

Нападающие: Антони («Манчестер Юнайтед»), Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус (оба – «Арсенал»), Неймар («ПСЖ»), Педро Абреу («Фламенго»), Рафинья Диас («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»).

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе Бразилия сыграет с Сербией, Швейцарией и Камеруном.