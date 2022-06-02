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Чемпионат мира
02 июня 2022, 15:39 | Обновлено 02 июня 2022, 15:44
342
0

Король футбола Пеле призвал путина остановить злобную войну в Украине

Бразильский экс-футболист написал письмо агрессору в Instagram

02 июня 2022, 15:39 | Обновлено 02 июня 2022, 15:44
342
0
Король футбола Пеле призвал путина остановить злобную войну в Украине
Instagram

Король футбола Пеле публично призвал путина положить конец его злобной и неоправданной войне в Украине. Во время матча отбора к ЧМ между сборными Шотландии и Украины (1:3) бразильский экс-футболист написал в Instagram:

«Я хочу использовать сегодняшнюю игру как возможность обратиться с просьбой: остановить это вторжение. Не существует аргументов, которые могли бы оправдать насилие. Этот конфликт злой, неоправданный и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и мучений».

В последний раз Пеле и путин встречались в москве в 2017 году во время Кубка конфедераций. Тогда российский лидер называл короля футбола одним из своих любимых игроков.

«Когда мы встречались в прошлом и обменивались улыбками, сопровождаемыми долгим рукопожатием, я никогда не думал, что однажды мы будем так разделены, как сегодня», – написал Пеле.

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