Пеп уйдет из АПЛ? Гвардиола может возглавить большую команду

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может скоро получить новое место работы.

По информации 90MIN, Гвардиола может возглавить пятикратных чемпионов мира сборную Бразилии. Бразильская конфедерация хочет, чтобы испанец возглавил «селесао» перед чемпионатом мира 2026 года.

Сборную Бразилии мог возглавить итальянский тренер «Реала» Карло Анчелотти, но тот отказался от этой идеи, ведь и в дальнейшем планирует тренировать «бланкос».

Ранее пост главного тренера сборной Бразилии покинул 62-летний специалист Доривала Жуниора.