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  4. Пеп уйдет из АПЛ? Гвардиола может возглавить большую команду
Англия
29 марта 2025, 22:31 |
768
1

Пеп уйдет из АПЛ? Гвардиола может возглавить большую команду

Испанец может возглавить сборную Бразилии

29 марта 2025, 22:31 |
768
1
Пеп уйдет из АПЛ? Гвардиола может возглавить большую команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может скоро получить новое место работы.

По информации 90MIN, Гвардиола может возглавить пятикратных чемпионов мира сборную Бразилии. Бразильская конфедерация хочет, чтобы испанец возглавил «селесао» перед чемпионатом мира 2026 года.

Сборную Бразилии мог возглавить итальянский тренер «Реала» Карло Анчелотти, но тот отказался от этой идеи, ведь и в дальнейшем планирует тренировать «бланкос».

Ранее пост главного тренера сборной Бразилии покинул 62-летний специалист Доривала Жуниора.

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Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу назначение тренера клубный чемпионат мира по футболу Пеп Гвардиола Манчестер Сити
Дмитрий Олейник Источник: 90min
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Комментарии 1
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Lulinnha
Сборную Украины бы потренировал. Хотя бы для ради Чемпионата мира 2026. 
Но это только в фантазиях. 
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