ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Бразилии распрощалась с главным тренером

62-летний специалист Доривал Жуниор уволен с поста главного тренера сборной Бразилии.

Коуч возглавил селесао в январе 2024 года. Под руководством Доривала бразильцы провели 16 матчей: семь побед, шесть ничьих и три поражения. Бразилия с Жуниором вылетела из Копа Америка 2024 на стадии 1/4 финала, уступив в серии пенальти Уругваю.

«Бразильская конфедерация футбола сообщает, что тренер Доривал Жуниор больше не возглавляет национальную сборную Бразилии. Руководство благодарит профессионала и желает ему успехов в дальнейшей карьере. Отныне CBF будет искать замену», – идется в заявлении федерации.

Последней неудачей Доривала было поражение команде Аргентины со счетом 1:4 в 14-м туре отборочной группы ЧМ-2026 в зоне Южной Америки. Бразилия в таблице идет четвертой с 21 очком.

Работа в сборной Бразилии была первым опытом Доривала с национальной командой. Всю свою тренерскую карьеру, которая началась еще 2002 году, Жуниор провел на уровне бразильских клубов.

По слухам, основными кандидатами на пост наставника сборной Бразилии сейчас являются Карло Анчелотти (нынешний тренер Реала) и Жорже Жезуш (коуч Аль-Хиляля).