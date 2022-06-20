ТИТЕ: «Настало время для Бразилии выиграть Мундиаль»

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением о шансах своей команды выиграть чемпионат мира 2022, который пройдет в Катаре.

«Впереди чемпионат мира? Да, я жду, но я сосредоточен. Мы вышли на чемпионата мира, теперь пришло время дойти до финала и стать чемпионами. Это правда. На последнем Мундиале я был тренером сборной Бразилии в других обстоятельствах, возглавил команду в последний момент. Теперь у меня была возможность пройти полный четырехлетний цикл. Ожидания высоки, но все внимание сосредоточено на работе», - сказал Тите.

Отметим, что на групповом этапе ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет в одном квартете с Сербией, Швейцарией и Камеруном.