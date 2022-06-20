ТИТЕ: «Настало время для Бразилии выиграть Мундиаль»
Наставник сборной Бразилии – о предстоящем чемпионате мира в Катаре
Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением о шансах своей команды выиграть чемпионат мира 2022, который пройдет в Катаре.
«Впереди чемпионат мира? Да, я жду, но я сосредоточен. Мы вышли на чемпионата мира, теперь пришло время дойти до финала и стать чемпионами. Это правда. На последнем Мундиале я был тренером сборной Бразилии в других обстоятельствах, возглавил команду в последний момент. Теперь у меня была возможность пройти полный четырехлетний цикл. Ожидания высоки, но все внимание сосредоточено на работе», - сказал Тите.
Отметим, что на групповом этапе ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет в одном квартете с Сербией, Швейцарией и Камеруном.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь «Динамо» – об Игоре Суркисе
Защитник взял себе номер Иско