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  4. ТИТЕ: «Настало время для Бразилии выиграть Мундиаль»
Чемпионат мира
20 июня 2022, 15:30 | Обновлено 20 июня 2022, 15:37
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ТИТЕ: «Настало время для Бразилии выиграть Мундиаль»

Наставник сборной Бразилии – о предстоящем чемпионате мира в Катаре

20 июня 2022, 15:30 | Обновлено 20 июня 2022, 15:37
90
0
ТИТЕ: «Настало время для Бразилии выиграть Мундиаль»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тите

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением о шансах своей команды выиграть чемпионат мира 2022, который пройдет в Катаре.

«Впереди чемпионат мира? Да, я жду, но я сосредоточен. Мы вышли на чемпионата мира, теперь пришло время дойти до финала и стать чемпионами. Это правда. На последнем Мундиале я был тренером сборной Бразилии в других обстоятельствах, возглавил команду в последний момент. Теперь у меня была возможность пройти полный четырехлетний цикл. Ожидания высоки, но все внимание сосредоточено на работе», - сказал Тите.

Отметим, что на групповом этапе ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет в одном квартете с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

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Тите сборная Бразилии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник The Guardian
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