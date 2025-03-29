В матче отборочного турнира ЧМ-2026 борная Бразилии встречалась со сборной Аргентины. Бразильцы проиграли принципиальному сопернику со счетом 1:4.

После этого поражения Бразильская конфедерация футбола (CBF) приняла решение уволить главного тренера сборной Доривала Жуниора. Болельщики в неудачах сборной винят не тренера, а именно CBF.

Lívio Luiz: Нет смысла просто сменить тренера. Это только паллиативное и косметическое мероприятие. В бразильском футболе должны произойти глубокие и радикальные изменения, начиная с CBF, сверху вниз, бороться с любым типом коррупции и искать эффективность управления. Одна только смена тренера практически ничего не изменит.

OTÁVIO: Даже не рассматривайте бразильского тренера, хватит этой устаревшей компании.

Felipe Gomes: Футбол для сборной Бразилии завершился в 2014 году. CBF превратился в мафию, и вызовы игроков несправедливы. Многие из тех, кто носит футболку национальной сборной, вообще не играют. И есть игроки, хорошо играющие в бразильских клубах, которых не вызывают играть за бразильскую команду.

Rafael Britto: Проблема не в Доривале (или в ком-либо еще). Это CBF. Это система. Это менеджмент. Это покупка мест. Это дистанцирование отбора от своего народа. Это гордость жить за счет победной истории, закончившейся более 20 лет назад. Доривал – всего лишь фигура на этой доске.

Wagner13: Они потратили время на ожидание Анчелотти, а теперь потратили время на Доривала, который явно не собирался работать. Чемпионат мира уже стучится в дверь, еще один, который будет провальным, поскольку ничего особо не изменилось.

ANTONIO NETO: Еще один козел отпущения. Руководство заключает соглашения и лоббирует набор бездарных людей. В команду уже никто даже не верит. Посмотрите, как далеко зашла халатность государственного управления.

Aman Singh: Бразильский футбол застрял в цикле смены тренеров вместо решения реальных проблем. Нет четкого проекта, нет тактической идентичности и нет надлежащего перехода для следующего поколения. Талант сам по себе не вернет славные дни – нужны серьезные структурные изменения.

Robson Felix: Доривал не должен был принимать... там и тренеры ничего не присылают, список вызванных уже готов, все это знают... сами тренеры знают... но делают вид, что не знают... спортивная пресса боится... к сожалению, Доривал был еще одним.