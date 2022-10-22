Папенькин сынок или топ-тренер? Почему в Бразилии Тите обвиняют в непотизме

Сборная Бразилии – единственный на текущий момент пятикратный чемпион мира по футболу. Эта страна славится огромным количеством талантливых игроков, которые добывали для «селесао» множество трофеев в прошлом, продолжают делать это в настоящем и наверняка помогут продолжать традицию в будущем.

Неслучайно на каждом серьезном футбольном турнире внимание огромного количества болельщиков всегда приковано именно к сборной Бразилии. Ее игру разбирают на «винтики», а обсуждению подвергается любая мелочь – начиная от банальных бытовых аспектов из раздевалки или автобуса, и заканчивая «пикантными» подробностями личной жизни каждого футболиста.

Не оказывается в стороне и тренерский штаб. Фигура наставника «селесао» вообще является в Бразилии едва ли не политической, потому как от воли этого человека зависит крайне много в футболе, а эта игра – культовая для всей страны.

Ныне главным тренером сборной Бразилии является 61-летний Тите, который ранее не имел опыта работы с национальными командами. Назначение на пост в «селесао» специалист получил летом 2016 года, и под его руководством бразильцы уже сыграли на одном чемпионате мира – в 2018-м, когда добрались до четвертьфинала, где уступили Бельгии (1:2). Вопреки ожиданиям, Тите не был уволен, а продолжил свою работу, и сейчас повезет «селесао» уже на второй для себя в роли коуча сборной чемпионат мира.

Впрочем, накануне турнира в Катаре в бразильской прессе и футбольном сообществе снова поднимается вопрос о том, кто входит в число ассистентов главного тренера. В частности, Тите ряд журналистов открыто обвиняет в непотизме за то, что наставник лоббировал назначение одним из своих помощников родного сына – 33-летнего Матеуса Бачи.



brasil.elpais.com. Матеус Бачи и Тите

Матеус Бачи никогда не играл в футбол на профессиональном уровне, зато начал помогать отцу еще во времена, когда тот возглавлял «Коринтианс». Впоследствии, когда наставник перешел в «селесао», он забрал с собой основу тренерского штаба, не забыв и о родном сыне.

Главным ассистентом Тите в сборной Бразилии является 58-летний Клебер Шавьер. Этот специалист работает вместе с Тите с уже достаточно далекого 2001 года. Тогда Шавьер согласился стать одним из помощников нынешнего главного коуча «селесао» в «Гремио», после чего сопровождает Тите везде, где тот работал – в «Сан-Каэтану», «Коринтиансе», «Атлетико Минейро», «Палмейрасе», «Аль-Айне», «Интернасьонале», «Аль-Вахде» и снова «Коринтиансе».

Помимо Шавьера и Бачи в штаб Тите в сборной Бразилии входят еще три специалиста – 56-летний Клаудио Таффарел, который занимается подготовкой голкиперов, совмещая должность в «селесао» с работой в «Ливерпуле», 55-летний Фабио Махсереджан, ответственный за физическую подготовку футболистов, а также 54-летний Сезар Сампайо, с недавних пор помогающий главному тренеру в поиске и оценке кадров для вызова в национальную сборную.

И если по более возрастным и опытным специалистам, помогающим Тите, в Бразилии возражений и сомнений практически нет, то вот кандидатура 33-летнего Матеуса Бачи вызывает острый резонанс и обсуждение. Недоброжелатели связывают нахождение сына Тите в стане «селесао» исключительно с тем, что опытный специалист пытается как-то «засветить» отпрыска в деле всей своей жизни, чтобы когда придет время уйти на пенсию, тот сумел продолжить комфортно существовать внутри футбола, и иметь на этом деньги на безбедную старость.

Именно поэтому Тите часто приходится в буквальном смысле этого слова отбиваться от журналистов по поводу качеств и значимости собственного сына для тренерского штаба сборной…

«Фигура и роль Матеуса Бачи часто приуменьшается из-за меня или потому, что люди не изучают его работу и профессиональную подготовку должным образом. Может быть, критикам просто стоило бы задаться этим вопросом, и проследить, где и как учился Матеус? Какова его роль в тренерском штабе? Придется объяснить, чтобы в будущем нас оставили в покое. Он отвечает за мертвые мячи (имеются в виду ситуации, когда возникают паузы в игре, за которыми идет ввод мяча – ауты, удары от ворот, штрафные, свободные и угловые удары, а также пенальти – прим. авт.). Матеус готовит дидактические материалы, на которых при помощи фотографий или на планшете отмечены места, которые должны занимать наши футболисты в тех или иных ситуациях», - заявил Тите.

Кроме того, наставник «селесао» полагает, что критика в его адрес и адрес его сына только на почве родственных отношений, существующих между ними, не имеет ничего общего с профессионализмом.

«Понимал ли я, что мы столкнемся с чем-то подобным? Да, считаю, что это было неизбежно. У нас с Матеусом очень хорошие отношения и взаимопонимание. Он несет на себе тяжесть имени отца, а я – тяжесть имени сына. Но скажите мне: разве у врача не может быть хорошего ребенка-доктора? А у музыканта не способен родиться талантливый сын-музыкант? Матеус хорош для работы в футболе. Настаиваю именно на этом – он не плох, он очень хорош».



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Полностью поддерживает своего шефа и Клебер Шавьер, который в недавнем общении с журналистами попытался более широко оценить работу Матеуса Бачи, претендуя на роль человека, способного на трезвые оценочные суждения «со стороны».

«Поскольку я долгое время работаю с Тите, у меня есть имя и репутация. У Сезара Сампайо, который был капитаном национальной сборной, они тоже есть, как и у Клаудио Таффарела. У Матеуса чего-то подобного еще нет, но у него такой же уровень профессионализма, как и у всех нас. В тренерском штабе сборной Бразилии по этому поводу не существует проявлений тщеславия».

«Матеус выполняет очень важную работу. В его сферу ответственности входят мертвые мячи – ситуации, как в атаке, так и в обороне. И, могу сказать, он очень хорошо справляется со своими обязанностями. Во время тренировок на поле он появляется чаще, чем Тите, чем я, чем Сезар Сампайо. Он находится в постоянном диалоге с игроками. Могу сказать, что в его лице у нас есть отличный тренер на будущее, ведь с той школой, которая у него за плечами, он подготовил себя к наивысшему уровню. Когда Матеус только пришел работать в «Коринтианс», то уже не выглядел, как ничего непонимающий юнец. Наоборот, к этому моменту он уже успел пройти стажировку у Вандерлея Лушембурго, побывать и перенять опыт работы, который существует в «Шахтере» и «Барселоне»… Он невероятно ответственно подходит к работе».

«Что я могу сказать по поводу того, что Матеус является сыном Тите? Только то, что сын Анчелотти (33-летний Давиде помогает отцу и входит в тренерский штаб «Реала» - прим. авт.) также очень хорош в понимании футбола, равно как и сын Доривала Жуниора (Лукас Сильвестр входит в тренерский штаб отца во «Фламенго» - прим. авт.). Они находятся в профессии вовсе не потому, что являются сыновьями звездных отцов», - сказал Клебер Шавьер.

Являются ли убедительными аргументы Тите и Клебера Шавьера для критиков? Вряд ли. Впрочем, заткнуть рот недоброжелателям нынешний наставник «селесао», его сын и весь тренерский штаб могут. Для этого нужно выиграть ЧМ-2022 в Катаре, сделав Бразилию шестикратным чемпионом планеты.

Интересно, что еще в конце февраля Тите заявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии после турнира в Катаре: «Я останусь в сборной до конца чемпионата мира, и у меня нет причин лгать. Я выиграл все в своей карьере, не хватает только победы на чемпионате мира».

А еще более интересным является тот факт, что слухи все активнее и активнее сватают на должность главного тренера «селесао» именно нынешнего наставника «Фламенго» Доривала Жуниора, что значит одно – с высокой долей вероятности, и в следующем тренерском штабе сборной Бразилии будут одновременно присутствовать отец с сыном-ассистентом. А это значит, что нас ждет новая серия обвинений в непотизме? To be continued…