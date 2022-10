Круче Ман Сити и Реала. Уникальное достижение Милана

16 октября состоялся матч 10-го тура чемпионата Италии по футболу между «Вероной» и «Миланом». Игра завершилась победой «карсно-черных» со счетом 2:1.

«Милан» остается единственной командой среди ведущих чемпионатов Европы, которая до сих пор не проигрывала на выезде в 2022 году. К слову, в гостях «росонери» забирают минимум одно очко уже 21 игру подряд.

Клубы, которые повысились в классе по итогам сезона 2021/22, не учитываются.

В последний раз «Милан» проиграл на выезде в чемпионате «Фиорентине» в ноябре 2021-го (3:4).

Команда Стефано Пиоли занимает третье место в серии А, отставая от лидера «Наполи» на 3 очка.

1 - AC Milan are the only unbeaten side in away matches in the big-5 European leagues in 2022 calendar year (excluding the current newly promoted sides). Conquering.#VeronaMilan pic.twitter.com/DxMIir798B