Металлист 1925 – Ворскла. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 4 мая, «Металлист 1925» на стадионе «Левый Берег» в матче двадцать седьмого тура Украинской Премьер-лиги примет полтавскую «Ворсклу». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 16-е и 8-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Виктора Скрипника и Сергея Долганского на матч:

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Безуглый, Имереков, Фарина, Обинайя, Габелок, Гармаш, Сидоров, Юсов, Борячук.

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Якубу, Крупский, Хрипчук, Бацула, Нестеренко, Кане, Степанюк, Челядин, Сиссоко.