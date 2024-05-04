Металлист 1925 – Ворскла. Стали известны стартовые составы
Матч 27-го тура УПЛ начнется в 18:00
Сегодня, 4 мая, «Металлист 1925» на стадионе «Левый Берег» в матче двадцать седьмого тура Украинской Премьер-лиги примет полтавскую «Ворсклу». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 16-е и 8-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Виктора Скрипника и Сергея Долганского на матч:
«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Безуглый, Имереков, Фарина, Обинайя, Габелок, Гармаш, Сидоров, Юсов, Борячук.
«Ворскла»: Исенко, Пердута, Якубу, Крупский, Хрипчук, Бацула, Нестеренко, Кане, Степанюк, Челядин, Сиссоко.
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