Перес отреагировал на возвращение Куртуа на поле после тяжелых травм

В субботу, 4 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Кадис».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде. Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Впервые в этом сезоне в стартовом составе «Реала» выйдет вратарь Тибо Куртуа, не игравший из-за травм.

Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на возвращение звездного голкипера на поле.

«Мне кажется замечательным, что Тибо может снова играть после тех травм... он лучший в мире», – сказал Перес.

Ранее Куртуа рассказал, в какой форме он сейчас находится.