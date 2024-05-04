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Испания
04 мая 2024, 16:10 | Обновлено 04 мая 2024, 16:37
1027
0

Перес отреагировал на возвращение Куртуа на поле после тяжелых травм

Бельгийский вратарь выйдет в старте на матч против «Кадиса»

04 мая 2024, 16:10 | Обновлено 04 мая 2024, 16:37
1027
0
Перес отреагировал на возвращение Куртуа на поле после тяжелых травм
Getty Images/Global Images Украина. Тибо Куртуа и Флорентино Перес

В субботу, 4 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Кадис».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде. Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Впервые в этом сезоне в стартовом составе «Реала» выйдет вратарь Тибо Куртуа, не игравший из-за травм.

Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на возвращение звездного голкипера на поле.

«Мне кажется замечательным, что Тибо может снова играть после тех травм... он лучший в мире», – сказал Перес.

Ранее Куртуа рассказал, в какой форме он сейчас находится.

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Тибо Куртуа Флорентино Перес чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Кадис Реал - Кадис
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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