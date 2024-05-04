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  4. Денис ПИДГУРСКИЙ: «Ничья – закономерный результат»
Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 16:44 |
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Денис ПИДГУРСКИЙ: «Ничья – закономерный результат»

Полузащитник «Руха» прокомментировал ничью с «Александрией»

04 мая 2024, 16:44 |
90
0
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Ничья – закономерный результат»
ФК Рух. Денис Пидгурский

Полузащитник львовского «Руха» Денис Пидгурский прокомментировал ничью с «Александрией» (2:2) в матче 27-го тура УПЛ:

«Сегодня было много борьбы и равная игра двух команд. И «Рух», и «Александрия» в разные периоды матча качественно выходили из обороны в атаку, поэтому ничья – закономерный результат этого поединка.

К сожалению, в очередной раз команда неудачно провела первый тайм и это заметно невооруженным глазом. Видимо, не хватило концентрации. Надо лучше включаться в игру и агрессивно действовать на поле уже с первых минут. «Рух» в последнее время начал много пропускать в дебюте матча и нужно исправлять эту ситуацию.

В эпизоде с пропущенными голами были потери мячей, отсутствие концентрации в защите, это совсем необязательные мячи. После первого пропущенного гола мы выровняли игру, сравняли счет, а во втором тайме вообще перехватили инициативу, но не смогли повести в счете.

Думаю, если бы второй гол забил первым «Рух», а не «Александрия», то мы бы довели дело до победы. Команда очень этого хотела, игра во второй половине матча нам удавалась, у нас были моменты. Но снова повторюсь, что если принимать во внимание нашу игру на протяжении всего матча, то ничья является справедливым результатом».

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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