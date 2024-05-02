В субботу, 4 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Ворскла».

Игра состоится на стадионе «Левый берег». Начало матча запланировано в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 27-го тура «Металлист 1925» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 19 очков.

«Ворскла» занимает 8-ю строчку, сыграв 26 матчей и набрав 30 очков.

Металлист 1925 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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