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Чемпионат Украины
Металлист 1925
04.05.2024 18:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 20:21 | Обновлено 02 мая 2024, 20:26
45
0

Металлист 1925 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 мая в 18:00 матч 27-го тура УПЛ

02 мая 2024, 20:21 | Обновлено 02 мая 2024, 20:26
45
0
Металлист 1925 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В субботу, 4 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Ворскла».

Игра состоится на стадионе «Левый берег». Начало матча запланировано в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 27-го тура «Металлист 1925» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 19 очков.

«Ворскла» занимает 8-ю строчку, сыграв 26 матчей и набрав 30 очков.

Металлист 1925 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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