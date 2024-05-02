Металлист 1925 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 мая в 18:00 матч 27-го тура УПЛ
В субботу, 4 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Ворскла».
Игра состоится на стадионе «Левый берег». Начало матча запланировано в 18:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 27-го тура «Металлист 1925» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 19 очков.
«Ворскла» занимает 8-ю строчку, сыграв 26 матчей и набрав 30 очков.
Металлист 1925 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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