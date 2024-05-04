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  4. Стала известна оценка Забарного за проигранный матч Борнмута с Арсеналом
Англия
04 мая 2024, 17:16 |
1373
0

Стала известна оценка Забарного за проигранный матч Борнмута с Арсеналом

«Вишни» уступили «канонирам» 0:3, Илья отыграл весь поединок

04 мая 2024, 17:16 |
1373
0
Стала известна оценка Забарного за проигранный матч Борнмута с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine

4 мая состоялся матч 36-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «канониров».

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов.

Представитель Украины в составе «Арсенала» Александр Зинченко провел всю игру на скамейке запасных.

Лучшим игроком поединка был признан автор гола и ассиста в составе хозяев Деклан Райс (8.8).

Оценки WhoScored за матч Арсенал – Борнмут – 3:0

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Илья Забарный Деклан Райс WhoScored оценки Арсенал Лондон Борнмут Арсенал - Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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