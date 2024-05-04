Стала известна оценка Забарного за проигранный матч Борнмута с Арсеналом

4 мая состоялся матч 36-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «канониров».

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов.

Представитель Украины в составе «Арсенала» Александр Зинченко провел всю игру на скамейке запасных.

Лучшим игроком поединка был признан автор гола и ассиста в составе хозяев Деклан Райс (8.8).

Оценки WhoScored за матч Арсенал – Борнмут – 3:0