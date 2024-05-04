Стала известна оценка Забарного за проигранный матч Борнмута с Арсеналом
«Вишни» уступили «канонирам» 0:3, Илья отыграл весь поединок
4 мая состоялся матч 36-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «канониров».
Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов.
Представитель Украины в составе «Арсенала» Александр Зинченко провел всю игру на скамейке запасных.
Лучшим игроком поединка был признан автор гола и ассиста в составе хозяев Деклан Райс (8.8).
Оценки WhoScored за матч Арсенал – Борнмут – 3:0
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