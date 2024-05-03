Шахтер интересуется полузащитником Днепра-1

Как стало известно Sport.ua, «Шахтер» заинтересован в услугах полузащитника «Днепра-1» 22-летнего Валентина Рубчинского.

По нашей информации, если летом «горняки» продадут Георгия Судакова, то именно Рубчинский станет главным кандидатом на его замену.

Потенциальный трансфер может оцениваться в 5-7 млн евро. Все будет зависеть от суммы, за которую «Шахтер» продаст Судакова.

В нынешнем сезоне Рубчинский сыграл 31 матч, в которых сделал 3 ассиста. Тransfermark оценивает игрока в 1.2 млн евро. Контракт полузащитника с «Днепром-1» действует до лета 2025 года.

Ранее была информация, что «Днепр-1» готов продать лидеров команды, в том числе и Валентина Рубчинского.