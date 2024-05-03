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  4. Шахтер интересуется полузащитником Днепра-1
Украина. Премьер лига
03 мая 2024, 19:52 |
2695
3

Шахтер интересуется полузащитником Днепра-1

Валентин Рубчинский попал в сферу интересов «горняков»

03 мая 2024, 19:52 |
2695
3
Шахтер интересуется полузащитником Днепра-1
СК Днепр-1. Валентин Рубчинский

Как стало известно Sport.ua, «Шахтер» заинтересован в услугах полузащитника «Днепра-1» 22-летнего Валентина Рубчинского.

По нашей информации, если летом «горняки» продадут Георгия Судакова, то именно Рубчинский станет главным кандидатом на его замену.

Потенциальный трансфер может оцениваться в 5-7 млн евро. Все будет зависеть от суммы, за которую «Шахтер» продаст Судакова.

В нынешнем сезоне Рубчинский сыграл 31 матч, в которых сделал 3 ассиста. Тransfermark оценивает игрока в 1.2 млн евро. Контракт полузащитника с «Днепром-1» действует до лета 2025 года.

Ранее была информация, что «Днепр-1» готов продать лидеров команды, в том числе и Валентина Рубчинского.

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Валентин Рубчинский инсайд Днепр-1 Шахтер Донецк
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 3
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Лига конференций без динамо
Сильно много 5-7 для минусовых. 2-4 миллиона максимум, а может он вообще не нужен чемпиону
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+1
AK.228
Треба брати …. Або шапаренко😂
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0
Фанькин кот
Скорее не будет этого трансфера. Слабоват он для Шахтёра.
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0
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