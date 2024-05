Стало известно, сыграет ли Синнер на Мастерсе в Риме

Вторая ракетка мира Янник Синнер из Италии пропустит грунтовый турнир АТР 1000 в Риме (Италия).

Об этом теннисист сообщил в своих социальных сетях:

«Нелегко написать это сообщение, но после повторного разговора с врачами и специалистами о проблемах с бедром я вынужден сообщить, что, к сожалению, не смогу играть в Риме.

Конечно, мне очень грустно, что я не восстановился, ведь это один из моих любимых турниров. Мне не терпелось вернуться и сыграть дома перед итальянской публикой. Я все равно приеду в Рим на несколько дней и загляну в Foro Italico.

Спасибо за ваши слова поддержки, которые я очень ценю. Теперь я буду работать со своей командой и врачами, чтобы быть готовым к Ролан Гаррос. До скорой встречи», – написал Синнер.

Янник недавно снялся с четвертьфинала Мастерса в Мадриде, где должен был сыграть против Феликса Оже-Альяссима. У итальянца – травма правого бедра.

На Мастерсе в Риме не сыграет и Карлос Алькарас (Испания, ATP 3).

Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all'anca devo annunciare che putroppo non potrò giocare a Roma.



Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in… pic.twitter.com/kZt63nHjaz