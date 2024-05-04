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ATP
04 мая 2024, 17:39 |
64
0

Стало известно, сыграет ли Синнер на Мастерсе в Риме

Янник недавно снялся с четвертьфинала турнира АТР 1000 в Мадриде

04 мая 2024, 17:39 |
64
0
Стало известно, сыграет ли Синнер на Мастерсе в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Вторая ракетка мира Янник Синнер из Италии пропустит грунтовый турнир АТР 1000 в Риме (Италия).

Об этом теннисист сообщил в своих социальных сетях:

«Нелегко написать это сообщение, но после повторного разговора с врачами и специалистами о проблемах с бедром я вынужден сообщить, что, к сожалению, не смогу играть в Риме.

Конечно, мне очень грустно, что я не восстановился, ведь это один из моих любимых турниров. Мне не терпелось вернуться и сыграть дома перед итальянской публикой. Я все равно приеду в Рим на несколько дней и загляну в Foro Italico.

Спасибо за ваши слова поддержки, которые я очень ценю. Теперь я буду работать со своей командой и врачами, чтобы быть готовым к Ролан Гаррос. До скорой встречи», – написал Синнер.

Янник недавно снялся с четвертьфинала Мастерса в Мадриде, где должен был сыграть против Феликса Оже-Альяссима. У итальянца – травма правого бедра.

На Мастерсе в Риме не сыграет и Карлос Алькарас (Испания, ATP 3).

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Янник Синнер ATP Рим травма травма бедра
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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