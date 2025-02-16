В воскресенье, 16 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и миланский «Интер».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ювентус – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А