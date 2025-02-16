16.02.2025 21:45 - : -
Италия16 февраля 2025, 16:24 |
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Ювентус – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 февраля поединок 25 тура итальянской Серии А
16 февраля 2025, 16:24 |
28
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В воскресенье, 16 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и миланский «Интер».
Игра пройдет в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Ювентус – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ювентус – ИнтерСмотреть трансляцию
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