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Ювентус
16.02.2025 21:45 - : -
Интер Милан
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Италия
16 февраля 2025, 16:24 |
28
0

Ювентус – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 февраля поединок 25 тура итальянской Серии А

16 февраля 2025, 16:24 |
28
0
Ювентус – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 16 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и миланский «Интер».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ювентус – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ювентус – Интер
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Ювентус Ювентус - Интер
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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