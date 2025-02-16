Англия16 февраля 2025, 16:34 | Обновлено 16 февраля 2025, 16:35
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ВИДЕО. Ливерпуль забил курьезный гол в матче АПЛ
Луис Диас открыл счет поединка против «Вулверхэмптона»
16 февраля 2025, 16:34 | Обновлено 16 февраля 2025, 16:35
726
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В воскресенье, 16 февраля, проходит матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон».
Игра проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 15-й минуте поединка мерсисайдцам удалось открыть счет усилиями Луиса Диаса. После рикошета от защитника соперника колумбиец пробрасывая мяч себе на ход мимо голкипера попал им в створ ворот.
ВИДЕО в Telegram. Ливерпуль забил курьезный гол в матче АПЛ
Ливерпуль – ВулверхэмптонСмотреть трансляцию
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