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Англия
16 февраля 2025, 16:34 | Обновлено 16 февраля 2025, 16:35
726
0

ВИДЕО. Ливерпуль забил курьезный гол в матче АПЛ

Луис Диас открыл счет поединка против «Вулверхэмптона»

16 февраля 2025, 16:34 | Обновлено 16 февраля 2025, 16:35
726
0
ВИДЕО. Ливерпуль забил курьезный гол в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 16 февраля, проходит матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон».

Игра проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 15-й минуте поединка мерсисайдцам удалось открыть счет усилиями Луиса Диаса. После рикошета от защитника соперника колумбиец пробрасывая мяч себе на ход мимо голкипера попал им в створ ворот.

ВИДЕО в Telegram. Ливерпуль забил курьезный гол в матче АПЛ

Ливерпуль – Вулверхэмптон
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Ливерпуль Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Вулверхэмптон Луис Диас видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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