ВИДЕО. Ливерпуль забил курьезный гол в матче АПЛ

В воскресенье, 16 февраля, проходит матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон».

Игра проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

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На 15-й минуте поединка мерсисайдцам удалось открыть счет усилиями Луиса Диаса. После рикошета от защитника соперника колумбиец пробрасывая мяч себе на ход мимо голкипера попал им в створ ворот.

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