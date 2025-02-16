Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 22) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1-м раунде украинка сыграет против Анны Калинской (WTA 18). Поединок пройдет 4-м запуском на центральном корте после игры Бенчич – Ито. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Элины.

Во 2-м круге победительница противостояния встретится либо с Ребеккой Шрамковой, либо с Кларой Таусон.

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