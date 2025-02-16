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  4. «Испытываю отвращение». Экс-игрок Реала отреагировал на сравнение с Роналду
Испания
16 февраля 2025, 16:14 |
1510
4

«Испытываю отвращение». Экс-игрок Реала отреагировал на сравнение с Роналду

Антонио Кассано недоволен своим этапом карьеры в королевском клубе

16 февраля 2025, 16:14 |
1510
4
«Испытываю отвращение». Экс-игрок Реала отреагировал на сравнение с Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Бывший нападающий мадридского «Реала» Антонио Кассано высказался о сравнении с легендарным португальским форвардом Криштиану Роналду:

«Криштиану Роналду является слишком успешным, чтобы сравнивать его со мной. Я человек, у которого были взлеты и падения. Помните куртку с мехом на презентации в «Реале»? Ее украли у меня. Потом я расскажу вам на отдельной сессии, как это произошло. Вы должны иметь яйца, чтобы пойти на презентацию «Реала» в этой куртке. Они все еще помнят обо мне в «Реале»? Разве что из-за этого.

Если вы берете меня, вы берете меня таким, какой я есть. Был президент Флорентино Перес, почетный президент Ди Стефано, технический директор Бутрагеньо. Когда они меня приобрели, я сказал: «Не волнуйтесь, завтра я приду в костюме», а затем надел куртку. Сегодня я чувствую отвращение к себе. У меня был контракт на 6.5 лет, но через 2 года меня оттуда выгнали, и я ушел, потому что хотел домой».

Ранее Антонио Кассано жестко раскритиковал Криштиану Роналду.

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Антонио Кассано Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Вус Источник: Calciomercato
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Комментарии 4
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Lulinnha
С самого начала положил х** на контракт. Заработал деньги на пиццу и вернулся домой. 
Хитёр макаронник !  
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0
Первый Среди Равных
Оце ідіот і хамло! Як можна відчувати огиду від того, що тебе порівнюють з Роналду?!
А, стоп, це всього лиш черговий клікбейтний заголовок від спортуа
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-3
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