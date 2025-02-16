«Испытываю отвращение». Экс-игрок Реала отреагировал на сравнение с Роналду

Бывший нападающий мадридского «Реала» Антонио Кассано высказался о сравнении с легендарным португальским форвардом Криштиану Роналду:

«Криштиану Роналду является слишком успешным, чтобы сравнивать его со мной. Я человек, у которого были взлеты и падения. Помните куртку с мехом на презентации в «Реале»? Ее украли у меня. Потом я расскажу вам на отдельной сессии, как это произошло. Вы должны иметь яйца, чтобы пойти на презентацию «Реала» в этой куртке. Они все еще помнят обо мне в «Реале»? Разве что из-за этого.

Если вы берете меня, вы берете меня таким, какой я есть. Был президент Флорентино Перес, почетный президент Ди Стефано, технический директор Бутрагеньо. Когда они меня приобрели, я сказал: «Не волнуйтесь, завтра я приду в костюме», а затем надел куртку. Сегодня я чувствую отвращение к себе. У меня был контракт на 6.5 лет, но через 2 года меня оттуда выгнали, и я ушел, потому что хотел домой».

Ранее Антонио Кассано жестко раскритиковал Криштиану Роналду.