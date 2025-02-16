Фиорентина - Комо - 0:2. Фиалки в шоке. Видео голов и обзор матча
Команды встречались в 25-м туре Серии А
16 лютого у матчі 25-го туру «Фіорентина» на власному полі приймала «Комо».
Гості одразу заволоділи ініціативою. У першому таймі Ассан Діао відкрив рахунок.
Після перерви гравці «Фіорентини» намагалися зрівняти рахунок, але команда Сеска Фабрегаса діяла результативніше.
На 66-й хвилині Ніко Пас подвоїв перевагу «Комо».
Після цієї перемоги «Комо» піднялося на 13-ту сходинку, а «Фіорентина» залишається шостою.
Серія A. 25-й тур. 16 лютого
«Фіорентина» – «Комо» – 0:2
Голи: Діао, 41, Пас, 66
Відео голів та огляд матчу
События матча
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