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Чемпионат Италии
Фиорентина
16.02.2025 13:30 – FT 0 : 2
Комо
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Италия
16 февраля 2025, 16:29 | Обновлено 16 февраля 2025, 16:35
106
1

Фиорентина - Комо - 0:2. Фиалки в шоке. Видео голов и обзор матча

Команды встречались в 25-м туре Серии А

16 февраля 2025, 16:29 | Обновлено 16 февраля 2025, 16:35
106
1
Фиорентина - Комо - 0:2. Фиалки в шоке. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

16 лютого у матчі 25-го туру «Фіорентина» на власному полі приймала «Комо».

Гості одразу заволоділи ініціативою. У першому таймі Ассан Діао відкрив рахунок.

Після перерви гравці «Фіорентини» намагалися зрівняти рахунок, але команда Сеска Фабрегаса діяла результативніше.

На 66-й хвилині Ніко Пас подвоїв перевагу «Комо».

Після цієї перемоги «Комо» піднялося на 13-ту сходинку, а «Фіорентина» залишається шостою.

Серія A. 25-й тур. 16 лютого

«Фіорентина» – «Комо» – 0:2

Голи: Діао, 41, Пас, 66

Відео голів та огляд матчу

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Пас (Комо).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Ассан Диао (Комо).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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ivankondrat96
Активність Комо на трансферному ринку почала приносити результат. Пободалися з Юве, тепер Фіорентину перемгли
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