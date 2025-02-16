Фиорентина - Комо - 0:2. Фиалки в шоке. Видео голов и обзор матча

16 лютого у матчі 25-го туру «Фіорентина» на власному полі приймала «Комо».

Гості одразу заволоділи ініціативою. У першому таймі Ассан Діао відкрив рахунок.

Після перерви гравці «Фіорентини» намагалися зрівняти рахунок, але команда Сеска Фабрегаса діяла результативніше.

На 66-й хвилині Ніко Пас подвоїв перевагу «Комо».

Після цієї перемоги «Комо» піднялося на 13-ту сходинку, а «Фіорентина» залишається шостою.

Серія A. 25-й тур. 16 лютого

«Фіорентина» – «Комо» – 0:2

Голи: Діао, 41, Пас, 66

Відео голів та огляд матчу