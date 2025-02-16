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Чемпионат Италии
Фиорентина
16.02.2025 13:30 – FT 0 : 2
Комо
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Италия
16 февраля 2025, 16:04 | Обновлено 16 февраля 2025, 16:13
241
1

Комо Сеска Фабрегаса на выезде разобралось с Фиорентиной

Команды встречались в матче 25-го тура Серии А

16 февраля 2025, 16:04 | Обновлено 16 февраля 2025, 16:13
241
1
Комо Сеска Фабрегаса на выезде разобралось с Фиорентиной
Getty Images/Global Images Ukraine

16 февраля в матче 25-го тура «Фиорентина» на своем поле принимала «Комо».

Несмотря на то, что именно хозяева считались минимальными фаворитами, инициативой владели гости.

На 41-й минуте Ассан Диао перехватил мяч у соперника, вошел в штрафную и переиграл голкипера точным ударом.

Во втором тайме игроки «Фиорентины» имели несколько возможностей, чтобы сравнять счет, но им не хватило точности и везения.

Зато «Комо» снова забил. На 66-й минуте Нико Пас получил мяч от партнера и из-за пределов штрафной площадки пробил в левый угол ворот - 0:2.

В итоге победа для «Комо». Команда Сеска Фабрегаса поднялась на 13-ю строчку чемпионата, тогда как «Фиорентина» остается шестой.

Серия A. 25-й тур. 16 февраля

«Фиорентина» – «Комо» – 0:2

Голы: Диао, 41, Пас, 66

Видео голов и обзор матча

Фотоотчет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Пас (Комо).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Ассан Диао (Комо).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Комо Фиорентина Сеск Фабрегас Ассан Диао Нико Пас
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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