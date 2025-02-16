Комо Сеска Фабрегаса на выезде разобралось с Фиорентиной
Команды встречались в матче 25-го тура Серии А
16 февраля в матче 25-го тура «Фиорентина» на своем поле принимала «Комо».
Несмотря на то, что именно хозяева считались минимальными фаворитами, инициативой владели гости.
На 41-й минуте Ассан Диао перехватил мяч у соперника, вошел в штрафную и переиграл голкипера точным ударом.
Во втором тайме игроки «Фиорентины» имели несколько возможностей, чтобы сравнять счет, но им не хватило точности и везения.
Зато «Комо» снова забил. На 66-й минуте Нико Пас получил мяч от партнера и из-за пределов штрафной площадки пробил в левый угол ворот - 0:2.
В итоге победа для «Комо». Команда Сеска Фабрегаса поднялась на 13-ю строчку чемпионата, тогда как «Фиорентина» остается шестой.
Серия A. 25-й тур. 16 февраля
«Фиорентина» – «Комо» – 0:2
Голы: Диао, 41, Пас, 66
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