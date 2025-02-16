Украина. Премьер лига16 февраля 2025, 16:38 |
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ВИДЕО. Буяльский открыл счет в матче против Петрокуба
Украинский клуб завершает тренировочный сбор в Турции
16 февраля 2025, 16:38 |
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16 февраля в товарищеском матче «Динамо» встречается с молдавским «Петрокубом».
Поединок проходит в Белеке (Турция), на поле стадиона «Gloria Sports Arena».
В первом тайме команды почти не создали опасных моментов. А вот во второй половине у киевского «Динамо» появились несколько шансов.
На 75-й минуте Виталий Буяльский получил пас от Николая Шапаренко и точным ударом с линии штрафной площадки переиграл голкипера соперника.
Гол Виталия Буяльского на 75-й минуте
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