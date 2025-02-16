ВИДЕО. Буяльский открыл счет в матче против Петрокуба

16 февраля в товарищеском матче «Динамо» встречается с молдавским «Петрокубом».

Поединок проходит в Белеке (Турция), на поле стадиона «Gloria Sports Arena».

В первом тайме команды почти не создали опасных моментов. А вот во второй половине у киевского «Динамо» появились несколько шансов.

На 75-й минуте Виталий Буяльский получил пас от Николая Шапаренко и точным ударом с линии штрафной площадки переиграл голкипера соперника.

Гол Виталия Буяльского на 75-й минуте