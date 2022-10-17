Не без труда. Милан с боем обыграл Верону
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В матче 10-го тура чемпионата Италии отношения выяснили «Верона» и «Милан». Развязка в поединке наступила незадолго до финального свистка, и оказалась она счастливой для действующих чемпионов Италии.
На быстрый автогол в исполнении Велозу хозяева вскоре ответили голом Гюнтера. Ничья 1:1 сохранялась до 81-й минуты, пока Тонали с передачи Ребича не отметился победным для «Милана» голом.
2:1 – команда Стефано Пиоли одержала 7 победу в чемпионате, и с 23 очками занимает 3 место в таблице. Лидирует «Наполи» с 26 пунктами. У «Вероны» 5 очков и 18 место.
Чемпионат Италии. 10-й тур
Верона – Милан – 1:2
Голы: Велозу, 9 автогол (0:1). Гюнтер, 19 (1:1). Тонали, 81 (1:2).
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