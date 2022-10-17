Не без труда. Милан с боем обыграл Верону

В матче 10-го тура чемпионата Италии отношения выяснили «Верона» и «Милан». Развязка в поединке наступила незадолго до финального свистка, и оказалась она счастливой для действующих чемпионов Италии.

На быстрый автогол в исполнении Велозу хозяева вскоре ответили голом Гюнтера. Ничья 1:1 сохранялась до 81-й минуты, пока Тонали с передачи Ребича не отметился победным для «Милана» голом.

2:1 – команда Стефано Пиоли одержала 7 победу в чемпионате, и с 23 очками занимает 3 место в таблице. Лидирует «Наполи» с 26 пунктами. У «Вероны» 5 очков и 18 место.

Чемпионат Италии. 10-й тур

Верона – Милан – 1:2

Голы: Велозу, 9 автогол (0:1). Гюнтер, 19 (1:1). Тонали, 81 (1:2).

Турнирная таблица Серии А сезона-2022/2023